Красноярский губернатор подтвердил ограничения мобильного интернета

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во вторник подтвердил временные ограничения на работу мобильного интернета в регионе.

В комментарии в своём телеграм-канале Котюков связал ограничения с необходимостью усиления мер безопасности в ряде районов, "исходя из данных об оперативной обстановке", и с "профилактикой сетевых угроз". Он отметил, что схожие меры принимаются и в других регионах.

Мобильный интернет в Красноярском крае не работает четвёртый день. В МТС и "Билайне" заявили, что сбои произошли по независящим от операторов причинам. В Т2 добавили, что "ограничения обусловлены мерами безопасности", говорится в публикации "Медузы". Издание отмечает, что Михаил Котюков в своём комментарии не уточнил, о каких угрозах идет речь. Минобороны об атаках дронов ВСУ на Красноярский край не сообщало.

DW пишет о массовых отключениях Интернета в последние дни на Урале и в Сибири. На сбои массово жалуются жители Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Новоуральска и других городов. Такой вывод издание сделало накануне, ссылаясь на данные ресурса Downdetector.

СМИ отмечают, что в последние месяцы в разных регионах России начали временно отключать мобильный интернет на фоне участившихся массированных атак украинских беспилотников. На этом фоне операторы обсуждают с Минцифры возможность сохранения доступа к "критическим" ресурсам, рассказывали источники Forbes. Речь идет, в частности, о портале "Госуслуги", банковских приложениях и "каналах экстренного оповещения".