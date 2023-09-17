Красный Крест: мэр Херсона находится в российском плену

Международный комитет Красного Креста подтвердил, что мэр украинского города Херсон Игорь Колыхаев, занимавший этот пост на момент российского вторжения в 2022 году, находится в плену. Об этом рассказал сын Колыхаева Святослав.

При этом, по его словам, неизвестно ни точное место нахождения мэра, ни состояние его здоровья. "Я связался с Красным Крестом, и мне лишь сказали, что российская сторона внесла моего отца в список военнопленных", - пояснил Святослав Колыхаев.

Игорь Колыхаев возглавлял городскую администрацию Херсона с ноября 2020 года. В марте прошлого года город оккупировали российские войска. В июне военные увезли мэра в неизвестном направлении прямо из его кабинета. Долгое время Колыхаев считался пропавшим без вести.

В ноябре 2022 года российские войска отошли с правого берега Днепра, оставив Херсон. Сейчас обязанности главы Херсонской городской военной администрации исполняет бывший заместитель военного прокурора Южного региона Украины Роман Мрочко.