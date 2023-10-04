Красный Крест впервые предложил правила войны для хакеров

Международный комитет Красного Креста впервые предложил правила войны для хакеров. Поводом стало вторжение России на территорию Украины, сообщает Би-би-си.
Красный Крест среди прочего следит за соблюдением правил ведения войны в мире. Организация разослала предложения хакерским группировкам, участвующим в российско-украинской войне.
В частности, хакерам предложили не атаковать гражданские объекты; не применять программы, которые поражают без разбора военные и гражданские цели; не сеять панику и не угрожать мирному населению; соблюдать правила, даже если их не соблюдает противник.
Би-би-си отмечает, что с началом войны Киев в ответ на российские кибератаки создал "IT-армию Украины". Она занимается атаками на компьютерные сети банков и железных дорог. Группировку поддерживают украинские власти.
Представитель "IT-армии Украины" в разговоре с журналистами рассказал, что группировка отказалась от атак на медучреждения, но избежать ущерба для гражданского населения невозможно.
Собеседник в российской группе Killnet в разговоре с Би-би-си усомнился, что хакеры будут слушаться Красного Креста. Хакер также заявил, что группа не имеет отношения к российским спецслужбам.
Группировка "Анонимный Судан", которая атакует государства, которые, с её точки зрения, враждебно относятся к исламу и Судану, сообщила Би-би-си, что правила Красного Креста нежизнеспособны и их невозможно не нарушать.
- По данным украинской версии Forbes в 2022 году число кибератак на Украину выросло втрое и достигло семи тысяч. Правительственная команда реагирования на компьютерные происшествия выявила 85 атаковавших Украину группировок. Большинство из них, как утверждается, связаны с Россией. По данным украинских специалистов, 90% российских хакерских группировок имеют отношения со спецслужбами.
- По данным российских специалистов, на Россию в прошлом году было совершено более 900 тысяч хакерских атак, вдвое больше, чем годом ранее. МИД России заявлял, что атаки, в основном, осуществляются США, страны НАТО и Украина. Все эти страны регулярно обвиняют в хакерских атаках Россию.
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