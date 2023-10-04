Красный Крест впервые предложил правила войны для хакеров

Международный комитет Красного Креста впервые предложил правила войны для хакеров. Поводом стало вторжение России на территорию Украины, сообщает Би-би-си.

Красный Крест среди прочего следит за соблюдением правил ведения войны в мире. Организация разослала предложения хакерским группировкам, участвующим в российско-украинской войне.

В частности, хакерам предложили не атаковать гражданские объекты; не применять программы, которые поражают без разбора военные и гражданские цели; не сеять панику и не угрожать мирному населению; соблюдать правила, даже если их не соблюдает противник.

Би-би-си отмечает, что с началом войны Киев в ответ на российские кибератаки создал "IT-армию Украины". Она занимается атаками на компьютерные сети банков и железных дорог. Группировку поддерживают украинские власти.

Представитель "IT-армии Украины" в разговоре с журналистами рассказал, что группировка отказалась от атак на медучреждения, но избежать ущерба для гражданского населения невозможно.

Собеседник в российской группе Killnet в разговоре с Би-би-си усомнился, что хакеры будут слушаться Красного Креста. Хакер также заявил, что группа не имеет отношения к российским спецслужбам.

Группировка "Анонимный Судан", которая атакует государства, которые, с её точки зрения, враждебно относятся к исламу и Судану, сообщила Би-би-си, что правила Красного Креста нежизнеспособны и их невозможно не нарушать.