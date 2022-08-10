"Крайне болезненно для Путина". Блогеры о взрывах в Крыму

На военном аэродроме недалеко от города Саки в аннексированном Крыму 9 августа прозвучала серия мощных взрывов, которые были слышны за много километров.

Андрей Шипилов

Пишет мужик из Крыма, живущий неподалёку от аэродрома, примерно в километре. Взрывной волной снесло парники и выворотило дверь туалета. Собака залезла в подвал скулит и не вылезает почти сутки.

Альфред Кох

Судя по масштабу взрывов и по тому, что в радиусе километр от эпицентра в домах вылетели стекла это было что-то очень неординарное. Взрывы произошли в районе поселка Новофедоровка (недалеко от Евпатории) на военном аэродроме.

Я не поленился, открыл Гугл-карты и посмотрел на этот аэродром. На этих картах я насчитал 26 боевых и 3 учебных самолета. Судя по любительским видео, на которых видно какие огромные взрывы там произошли, похоже, что там не осталось ничего, на чем еще можно летать. А ведь этот аэродром активно использовался российской армией для атак на позиции ВСУ и на херсонском, и на запорожском направлениях.

Разумеется, ВСУ не признает свою причастность к этому взрыву и глумливо рассуждает о нарушении россиянами техники безопасности и курении в неположенных местах. Им вторят российские генералы и говорят о какой-то самопроизвольной детонации боеприпасов. Но мало кто воспринимает всерьез эти ритуальные пляски. Все рассуждают, что это могло быть? То ли американцы все-таки поставили ВСУ трехсоткилометровую ракету для HIMARS, то ли это действительно партизаны…

Российские пропагандисты и рады были бы лишний раз возмутиться коварством украинцев, но официальная версия Минобороны не оставила им такой возможности.

Виктор Шендерович

"Что-то уже совсем перебор", - написала Скабеева в своем твиттере после "задымления" в Крыму.

А это еще только первая карта на раздаче.

Сергей Марков

Вот прямо из Саков информация по личным каналам, - не было точно никакого ракетного удара. Был пожар, который начался задолго до взрывов. То есть наиболее вероятно, что это просто не соблюдение техники безопасности. Бывает.

А всем совет - надо верить российским властям. Естественно, мы все подумали о ракетной атаке на военный аэродром в Новофедоровка, Саки. И об этом ракетом удара стали говорить из Киева. Но они там врут всегда. Но оказалось, что

1. Ракетный удар, - вероятность 1%, ну даже 0,1%.

2. Диверсия, вероятность 30%,

3. Халатность и плохое хранение , вероятность 60%.

Глава Крыма Сергей Аксенов оперативно прибыл к месту взрывов, и уже сейчас пожар потушен.

Маргарита Симоньян на всякий случай призвала не критиковать российскую армию.

Олег Кашин

Контекст такой, что все понимают, что это украинцы, но официальная версия - что кто-то бросил окурок. Ну и добрая Маргарита пишет - я не осуждаю их за окурок, нельзя критиковать свою армию даже за окурок

Версия о "самопроизвольном возгорании" стала поводом для множества насмешек.

Александр Рыклин

Ой, бросьте - какие там ракеты, какие ВСУ... Просто дети шалили и подожги мусорный контейнер... А, нет - два контейнера...

Андрей Волна

Вы не представляете!!! Не два. Двенадцать! Двенадцать контейнеров детишки подожгли.

Срочно вызвать родителей!

Владимир Серебровский

Опять солдатики удачно покурили, classic!

(Говоря по-русски, украинцы сегодня могут обстреливать Крым, сколько влезет — никакой ПВО там нет.)

Марат Гельман

Показательно, что РОССМИ стесняются сказать, что по аэродрому в Крыму был удар ВСУ. Типа там техника безопасности подвела. Примерно как с кораблем МОСКВА.

Понимают, что как только население поймёт - «война» вовсе не значит «Победа» - все пойдёт [вразнос].

Остап Кармоди

В ночь на 14-е апреля какой-то нервный матрос закурил на крейсере "Москва". В результате на крейсере взорвался боекомплект и он утонул.

Узнав об этом, развнервничался персонал нефтебазы в Брянске. Сигарета, пожар, эвакуация...

Услышав, что в Брянске сгорела нефтебаза, загрустил сторож склада боеприпасов в Попасной. Он знал, что курить возле боеприпасов опасно, но не смог себя удержать. Искра, взрыв, склад разметало по окрестностям.

Когда информация о взрыве склада дошла до механиков авиабазы в Крыму, они переглянулись и потянулись за сигаретами...

Если так дальше пойдёт, то и Путин в Кремле закурит.

Слова и действия Минобороны РФ продолжает бесстрашно критиковать бывший министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков:

В общем, МО РФ заявило, что в Новофедоровке были складированы боеприпасы, они взорвались, но атаки по ним не было. Вот лежали себе, а потом ( сразу одновременно в двух местах) взяли и взорвались. Бывает, чо….

Один шанс на миллион в миллион лет, но каких только чудес не бывает в армии (особенно в нашей). А если кто подумает, что официальные лица МО вводят общественность в заблуждение, то я решительно отвергаю подобную возможность! - всем широко известно, что Фанерный Маршал и его соратники лгать не могут… максимум - немножко увлекутся (как в случае с 30 тысячами «сирийских добровольцев, жаждущих принять участие в СВО»… не говоря уже о том, что «наша армия снабжена всем необходимым»). Но разве увлечённые люди - это плохо? Разве умение фантазировать ( и даже креативить) - стало не достоинством, а пороком?!? Нет, нет и нет!!! Поэтому всему Крыму надо потерпеть! - «Донбасс терпел и вам велел!». И заметьте - Донбасс терпел 8 лет и до сих пор терпит! Поэтому если кто-то вообразил, что партнеры перешли какие-то «красные линии», то такие мысли глубоко аполитичны и с ними мы таки будем беспощадно бороться!

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что версия случайного пожара выглядит неправдоподобно, поскольку взрывы раздались одновременно на двух разных объектах, что может говорить о диверсии либо ракетном ударе.

К версии ракетного удара склоняется украинский блогер Иван Яковина:

Два одновременных мощных взрыва после нескольких не столь сильных меня убеждают в том, что все-таки по аэродрому был нанесен комбинированный удар.

Я подозреваю, что первый залп по авиабазе был сделан противорадарными ракетами HARM с самолетов (дальность стрельбы более 150 км). Эти ракеты уничтожили на аэродроме радары и наземную ПВО, вызвав изначальный пожар.

Затем на расчищенную от ПВО площадку прилетели две более тяжелые ракеты "Гарпун", также запущенные с самолетов. Их дальность действия - более 200 км. Именно они, вероятно, одновременно ударили в хранилища боеприпасов, вызвав очень сильные взрывы.

Еще одна важная деталь: сразу после первого удара, но до второго, гарпунами, с аэродрома попытался взлететь самолет Ил-76 (на видео). Взлетел или нет - я не знаю, его вполне могло посечь осколками.

Очень интересно посмотреть на вечерние спутниковые фото аэродрома. На утренних там было 23 самолета. Теоретически, могут быть потери в технике.

Если Россия не обвиняет в атаке Украину, чтобы не выдать слабость своей ПВО, то причины, по которым Украина не спешит признавать свою роль во взрывах, остаются для некоторых комментаторов загадкой. В сводке ВСУ Украины за 9 августа говорится об уничтожении 9 российских самолетов, что намного больше обычного - возможно, речь идет о тех самых самолетах, что стояли на аэродроме в Крыму.

Владимир Вятрович

Дошкольные шутки над врагом - это хорошо. Но все равно не понимаю, почему Украина официально не подтверждает нанесения законнних ударов по вражеским позициям на своей территории в Крыму. Такое признание было бы дополнительным ударом по обороноспособности России.

Нечто вроде признания - но анонимного - появилось в газете New York Times.

Российские патриоты требуют возмездия.

Егор Холмогоров

ОК. Не важно что произошло на самом деле. Признание засчитано. Бейте по центрам принятия решений.

Но российское руководство, судя по всему, планирует делать все возможное, чтобы шум вокруг этих взрывов улегся как можно скорее.

Федор Крашенинников

В моральном смысле удары по Крыму крайне болезненны для Путина. Крым позиционировался как надежный и далекий тыл, как хорошо охраняемая и недостижимая для украинцев часть России. Как видно по съемкам, там отдыхают люди - то есть никакой опасности они не чувствовали. Теперь все эти туристы уедут и разнесут по всей России весть о том что в Крыму опасно, и что по сути это прифронтовая зона.

Российские чиновники уже заявили, что туристам в Крыму ничего не грозит.

Виктор Буравлев

В БАГДАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО

"Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме" (глава Ростуризма Зарина Догузова).

Правильно, нельзя допустить паники. Граждане, все в порядке, загорайте-купайтесь, соблюдайте правила поведения на воде, не заплывайте за буйки.

Однако если верить фото, публикующимся во многих телеграм-каналах, на Крымском мосту уже образовались пробки из автомобилей туристов, спешно покидающих полуостров.

Владимир Зеленский заявил, что война, начавшаяся с оккупации Крыма, закончится его освобождением. Многие комментаторы также считают, что война неизбежно должна была прийти и в Крым.

Николай Полозов

В 2014 году и позже часто видел ватные сообщения оправдывающие оккупацию Крыма.

Мол на Донбассе бомбят и стреляют, а в Крыму тихо, спокойно и «без единого выстрела».

А в подтверждение этих сообщений их авторы регулярно ездили в Крым греть пузо на пляже.

Тогда объяснять что-либо было бесполезно.

А сейчас уже и не нужно.