"Кража будущего Украины". Россия использует детей как оружие

Когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Ксения Колдин заканчивала 11-й класс в Волчанске, городе, расположенном в 70 километрах от Харькова. Волчанск был оккупирован российской армией в первые дни вторжения и, хотя впоследствии украинская армия освободила город, через полгода после начала войны и оккупации Волчанска Ксения с младшим братом были вынуждены уехать в Россию.

В начале июля Европейский суд по правам человека признал Москву виновной в системных нарушениях прав человека, включая принудительную депортацию детей. А в новом докладе международного аналитического центра Globsec это решение даже расширено – в тексте говорится, что Россия стремится "украсть будущее" Украины, с чем в последнее время многие соглашаются.

"Использование Россией в качестве оружия перемещения населения и депортации детей представляет собой одно из самых разрушительных нападений на гражданское население в современной европейской истории", – говорится в докладе, автором которого является научный сотрудник Меган Гиттоес. В тексте отмечается, что эта стратегия в глобальном контексте подвергает миллионы людей риску стать жертвами торговли людьми и эксплуатации.

"Нельзя говорить, что это непредвиденные последствия войны, это скорее основные компоненты стратегии гибридной войны Кремля, направленной на ослабление демографической устойчивости Украины в условиях затянувшегося конфликта", – говорится в докладе, обнародованном на Globsec Forum 2025 в июне этого года.

На фоне массированных ударов беспилотников, боевых столкновений и разрушенных городов тысячи украинских детей были увезены из своих домов и перемещены в контролируемые Россией районы Украины или же собственно в Россию и ее союзницу Беларусь. Некоторых передали в российские приемные семьи или в "лагеря перевоспитания", многие другие, такие как Колдин, пошли в школу в России.

Ксения Колдин рассказала о том, что ей пришлось пережить, и этот опыт больше похож на индоктринацию, чем на получение образования. "Каждый понедельник у нас были "разговоры о важном". Это известная часть российской пропаганды о величии России. Потом мы должны были петь национальный гимн", – говорит она в интервью Радио Свобода. Девушка три месяца проучилась в российской школе, и, по ее словам, все это время преподаватели и администратор колледжа пытались убедить ее принять российское гражданство. Они говорили, что в этом случае она сможет получить деньги и жилье. Ксения отказалась.

С начала вторжения России в Украину в 2022 году более 19 тысяч детей были депортированы в Россию, и только около 1399 несовершеннолетних были возвращены в Украину, согласно данным украинской инициативы Bring Kids Back UA. Россию обвиняют также в изменении имен украинских детей, чтобы лишить их контакта с родственниками.

Мариам Ламберт, соучредитель фонда Emile Foundation, занимающегося процессом возвращения насильственно депортированных несовершеннолетних, говорит, что давление, оказываемое на находящихся сейчас в России украинских детей, является "преднамеренным и организованным преступлением".

"В Украине дети становятся мишенью для России, стремящейся уничтожить их идентичность, – заявила Ламберт в интервью Радио Свобода. – Цель – воспитать новое поколение [украинцев] в России. Это преступление, согласно Женевским конвенциям".

Москва отрицает совершение каких-либо преступлений в связи с перемещением детей и утверждает, что спасает их от войны. Международный уголовный суд считает иначе. В марте 2023 года он выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет Россию в военном преступлении – незаконной депортации и перемещении детей во время войны.

Главная цель депортации украинских детей – использование их в качестве следующего поколения российских солдат

Омбудсмен Дмитрий Лубинец, представитель Украины на переговорах по возвращению удерживаемых в России гражданских лиц и военнослужащих, говорит, что Москва не предоставляет информацию о детях из Украины.

"С нашей точки зрения, главная цель депортации украинских детей – использование их в качестве следующего поколения российских солдат, – говорит Лубинец в интервью Радио Свобода. – Им меняют документы, причем все, включая свидетельства о рождении и документы об образовании. Их заставляют говорить только по-русски и идентифицировать себя как русских", – добавляет он.

Расследование проекта "Схемы" Украинской службы Радио Свобода, проведенное в декабре прошлого года, показало, что Россия использует милитаристскую молодежную организацию "Юнармия" для воспитания лояльности у подростков на оккупированных территориях Украины и подготовки их к войне против родной страны.

"Юнармия" "была создана с конкретной идеей военизированного перевоспитания не только российских, но и украинских детей с оккупированных территорий", – говорит Катерина Рашевская, юрист Регионального центра прав человека, который был вынужден переехать из Крыма в Киев после аннексии полуострова Россией.

Те родители, которые пытаются найти своих детей и вернуть их на родину, подтверждают утверждения украинского омбудсмена о том, что Россия не стремится возвращать депортированных несовершеннолетних в Украину. В докладе Globsec приводятся свидетельства нескольких родителей, утверждающих, что российские власти чинят препятствия, пытаясь затруднить возвращение детей.

Одно из приведенных в докладе свидетельств – женщины по имени Татьяна. Она рассказала, что, когда пыталась добиться возвращения своего сына, которого в 2023 году увезли в лагерь в аннексированный Крым, российские чиновники обвинили ее в том, что она действует от имени украинской разведки, и задержали на несколько дней.

По словам Ксении Колдин, она столкнулась с другой проблемой, когда пыталась добиться возвращения своего брата, которому сейчас 14 лет, после того как их разлучили в России. Брат Ксении, по ее словам, провел пять недель в летнем лагере, а затем переехал к новой семье в Абинск – город в Краснодарском крае. Колдин говорит: "Ему начали промывать мозги".

"Они говорили, что в Украине действуют нацисты, что брата хотят убить, что он в Украине никому не нужен, что там идет война, и он не должен туда ехать", – рассказывает девушка. По ее словам, после этого ее брат не захотел возвращаться, завел новых друзей и жил в страхе, что в Украине его ждет что-то плохое, раз говорят, что там плохо. "Мы проговорили три часа. Все это время я пыталась убедить его согласиться поехать со мной. Он категорически отказывался, – вспоминает Колдин. – Он твердил одно и то же: что там нацисты, что он хочет остаться здесь [в России], что идет война, что они бомбят". В конце концов мальчик согласился, и его российская приемная мать, когда дети прощались с ней, сказала им: "Езжайте, езжайте в свою Украину, она все равно скоро станет Россией".

Украина определяет возвращение детей на родину как ключевое условие при мирных переговорах с Россией.

По словам Дмитрия Лубинца, российские власти не хотят отдавать детей, "потому что прекрасно понимают, что каждый возвращенный ребенок – это потенциальный свидетель". Украинский омбудсмен говорит, что "мы должны признать: российская пропаганда работает в пользу Москвы каждый день".

По словам Ксении Колдин, ее брату потребовалось несколько месяцев на адаптацию. Она говорит, что сейчас мальчик ходит в школу и живет под опекой "хорошей украинской приемной семьи". Оба они живут в Киеве и видятся по выходным.

Ксения продолжает бороться и за других людей, которым не повезло так, как ей и ее брату. Она – посол организации "Спасите Украину" и голос депортированных детей, переживших такие же испытания, как и она.