Кремль хочет на выборах 2024 года результата лучше, чем в 2018-м

Администрация президента России ставит задачу добиться для кандидата от власти на выборах президента в 2024 году результата лучше, чем тот, которого достиг Владимир Путин в 2018 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. В Кремле подчёркивают, что важен не только процент поддержки, но и явка – так, чтобы кандидат набрал больше голосов и в абсолютных цифрах.

Утверждается, что такая задача была поставлена на недавнем семинаре для сотрудников внутриполитического блока Кремля. Подразумевается, что кандидатом будет Путин. Принятые в 2020 году поправки к Конституции дают ему возможность баллотироваться на новый – пятый по счёту – срок. Однозначно, однако, об этом не объявлено, речь идёт об обеспечении победы любого кандидата от Кремля.

В Кремле считают, что рейтинг Путина после объявления об аннексии четырёх областей Украины в сентябре прошлого года вырос, а люди на этих территориях массово поддержат Путина. При этом неясно, сколько граждан России сейчас на оккупированных территориях и каким образом там могут пройти выборы – сейчас там объявлено военное положение.

На выборах в 2018 году, по официальным данным, за Путина голосовали более 76% избирателей (56,4 млн голосов в абсолютных цифрах) при явке в 67,5%. Независимые наблюдатели и аналитики считают, что во многих регионах выборы были сфальсифицированы в пользу действующего президента – очевидно, за него голосовало большинство, но миллионы голосов, как утверждается, были приписаны.

Выступая недавно с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что выборы президента пройдут в срок – весной 2024 года. Сам он не говорил, будет ли баллотироваться. Опросы показывают высокий уровень поддержки Путина, однако в условиях войны и репрессий репрезентативность опросов может вызывать сомнения.