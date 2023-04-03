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Кремль обсуждает ориентиры выборов президента: явка 70% при 75% голосов

Владимир Путин в захваченном российской армией Мариуполе

На семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который проводит администрация президента, обсуждалась формула президентских выборов в России в 2024 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников мероприятия, которое проходило в конце марта в мастерской управления "Сенеж".

По словам собеседников издания, в Кремле рассчитывают на более высокий, по сравнению с 2018 годом результат, и назвали ориентиры для президентских выборов 2024 года — явка 70% при 75% голосов за основного кандидата.

Подразумевается, что кандидатом будет Путин. Принятые в 2020 году поправки к Конституции дают ему возможность баллотироваться на новый – пятый по счёту – срок. Сам Путин о своих планах баллотироваться на очередной срок не заявлял.

Опросы показывают высокий уровень поддержки Путина, однако в условиях войны и репрессий репрезентативность опросов может вызывать сомнения.

Перед президентской кампанией 2018 года перед вице-губернаторами ставили задачу обеспечить одинаковые явку и результат - в 70 %. Согласно официальным данным, явка тогда составила 67,5 %, а Путин получил почти 77 % голосов избирателей. Независимые наблюдатели и аналитики считают, что миллионы голосов Путину были приписаны.

В начале марта на семинаре для чиновников внутриполитического блока администрации президента подчёркивалось, что важны не cтолько проценты, сколько показатели в абсолютных цифрах, рассказал один из источников РБК.

В Кремле считают, что рейтинг Путина после объявления об аннексии четырёх областей Украины в сентябре прошлого года вырос, а люди на этих территориях массово поддержат Путина. При этом неясно, сколько граждан России сейчас на оккупированных территориях и каким образом там могут пройти выборы – сейчас там объявлено военное положение.

Как рассказали РБК участники мероприятия, выборы президента в 2024 году планируются в срок, в их легитимности не должно быть сомнений, действовать нужно только с помощью убеждения и работать со всеми группами населения, уделяя особое внимание молодёжи.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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