Кремль оставит войну "на заднем плане" в предвыборной кампании 2024 года

В новой президентской кампании Владимира Путина будет сделан "акцент на внешней политике" – вместо продолжающейся войны. Путин якобы должен предстать политиком, который сделал страну "островком спокойствия". Об этом рассказали "Медузе" два источника, близких к администрации президента России.

По их словам, в Кремле уверены, что у россиян есть запрос на критику "коллективного Запада". Один из собеседников издания утверждает, что как только президент выступает на эту тему, "видны подъемы рейтинга".

"Медуза" не располагает достоверными подтверждениями этих слов. При этом российские социологически службы, напрямую зависящие от действующей власти, действительно фиксируют подобный эффект. По данным ФОМ, в ноябре после заявлений Путина с критическими замечаниями в адрес США в ответ на нападение ХАМАС на Израиль, его рейтинг вырос на 3%. В начале ноября "скорее хорошо" к работе Путина относились 80% опрошенных россиян.

Кроме того, как рассказали собеседники издания, ближе к выборам в пропаганде Кремля будет "усилена линия" на публикацию новостей о "трудностях" в западных странах. В качестве примера источник "Медузы", близкий к администрации президента России, приводит многочисленные публикации прокремлевских СМИ о "нашествии клопов" в Париже.

"США вот-вот надорвутся из-за того, что им теперь приходится поддерживать не только Украину, но и Израиль. Им обязательно придет конец", — описал этот собеседник общий нарратив российских пропагандистов на ближайшее время.

Одновременно государственные и провластные СМИ должны подчеркивать, что, несмотря на санкции, Россия "выглядит неплохо на фоне всеобщего хаоса".

Продолжающаяся почти два года война России против Украины окажется "на заднем плане кампании", подчеркнули источники "Медузы" в Кремле. Эти планы, по их словам, не изменились и после серии публикаций о ситуации на фронте. В частности, статьи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist о переходе войны в позиционную фазу, которая выгодна России.

По словам одного из собеседников "Медузы" в Кремле, для того, чтобы ввести "войну" в кампанию, "нужны очень серьезные успехи [на фронте], а не позиционная война".

На днях агентство Reuters со ссылкой на шесть неназванных источников утверждало, что Владимир Путин принял решение остаться на посту президента России и будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, победа на которых обеспечит продление его полномочий до 2030 года.

Предполагаемое решение Путина, как утверждают источники, связано с тем, что он рассматривает нынешние события, включая войну в Украине, как конфликт России с Западом и чувствует, что ему необходимо "провести Россию через самое опасное за несколько десятилетий время".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на публикацию заявил, что Путин не объявлял о своём решении баллотироваться и сами выборы ещё не назначены. По закону Совет Федерации должен определить их дату в первой половине декабря, сами выборы предположительно пройдут 17 марта.