Кремль открыл новый сезон охоты на шпионов. "Двойник Путина" прокололся? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Кремль открыл новый сезон охоты на «врагов режима» - журналистов, феминисток и сотрудников «Уралвагонзавода». Кого ловят в России и кто попадается в Европе?

• Депутат Госдумы предлагает признать феминизм экстремистским движением. Это предложение прозвучало на фоне убийства прокремлёвского блогера Владлена Татарского. Почему защита прав женщин так пугает российскую власть?

• Путин не пожал в Кремле руки послам дружественных и недружественных стран: дипломатический провал или ошибка «двойника президента»?

• Как выживает украинский артист театра и кино в воюющей стране и что будет с русским языком в интернациональном Киеве после войны?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с историком-советологом Николаем Митрохиным, режиссером, куратором феминистского проекта "Ребро Евы" Ледой Гариной, политологом Дмитрием Орешкиным, а также с советским и украинским актёром театра и кино Алексеем Горбуновым.