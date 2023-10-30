Кремль: причина антисемитской акции в Дагестане – "вмешательство извне"

Израильские СМИ утром в понедельник опубликовали рассказы очевидцев, летевших рейсом авиакомпании Red Wings из Тель-Авива в Махачкалу. Портал Ynet приводит рассказ 26-летнего жителя Иерусалима по имени Шмуэль, который, по его словам, летел в Дагестан, чтобы встретиться с живущей там невестой. Он рассказывает, что на борту самолета кроме него было 15 израильтян, включая детей. Большинство из них летели в Москву с пересадкой в Махачкале.

По его словам, полиция эвакуировала пассажиров в автобус, который стал ездить по летному полю; за ним бежала толпа и бросала в него камни. "В какой-то момент толпе удалось остановить автобус. Они зашли внутрь, пошли от человека к человеку и спрашивали их, мусульмане они или евреи. Я сказал, что я мусульманин, потому что мне было страшно. К счастью, они мне поверили и пошли дальше".

Затем, по словам очевидца, пассажиров на этом же автобусе отвезли к VIP-залу аэропорта, где поместили под охрану. Спустя четыре часа на место прибыл вертолёт российской армии, на котором его и других израильтян эвакуировали на российскую военную базу, предварительно разогнав толпу выстрелами в воздух. Утром в понедельник желающим продолжить путь предложили вылететь в Москву.

Представители российских властей и прокремлёвские комментаторы подкрепляют свои утверждения о "вмешательстве извне" указанием на то, что один из телеграм-каналов, в которых содержались призывы к антисемитским акциям, "Утро Дагестана", якобы связан со спецслужбами Украины. Живущий в Киеве бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв, сторонник вооружённой борьбы против Кремля, ранее заявлял, что имел отношение к созданию этого канала, однако он отрицает, что сейчас каким-то образом с ним связан.

Поводом для антисемитской акции стал конфликт на Ближнем Востоке, резко обострившийся после нападения группировки ХАМАС на Израиль и начала ответной операции Израиля в секторе Газа. Значительная часть прокремлёвских комментаторов резко критикует Израиль. Из официальных лиц наиболее резкую критику позволяет себе глава Чечни Рамзан Кадыров. В ряде республик Северного Кавказа ранее также прошли массовые акции в поддержку Палестины, на некоторых звучали антисемитские лозунги. В поддержку антисемитских акций официальные лица не высказывались. Муфтии Северного Кавказа осудили их.

Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода призвал власти найти и наказать организаторов и участников нападения на аэропорт в Махачкале. Его заявление цитирует "Медуза". Борода также призвал российские власти "уделить большое внимание тому, как освещаются события на Ближнем Востоке", "чтобы люди не приходили к односторонним и радикальным взглядам".

"Медуза" со ссылкой на источники в Кремле утверждает, что для администрации президента события в Дагестане стали неожиданностью. При этом источники "Медузы" не ожидают серьёзных кадровых перестановок и каких-либо политических последствий: "О бунте вагнеровцев забыли. Забудут и это".