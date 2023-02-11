Кремль продает золото и юани, чтобы спасти бюджет: хватит ли денег на пенсионеров? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с российским экономистом Александрой Прокопенко, политологом Андреем Пионтковским, адвокатом Евгением Смирновым (Первый отдел) и журналистом-расследователем Даниилом Беловодьевым.