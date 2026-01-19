Кремль: Путин был приглашён в создаваемый Трампом "Совет мира"

Президент России Владимир Путин получил приглашение войти в состав "Совета мира", создание которого предусматривает предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Накануне СМИ со ссылкой на проект устава "Совета мира" сообщили о том, что его деятельность может не ограничиться сектором Газа.

По словам Пескова, Путин получил приглашение "по дипломатическим каналам", и сейчас в Кремле изучают "все детали этого предложения".

Председателем Совета должен стать сам Трамп, а в его состав, как сообщалось, могут войти представители его администрации - в частности госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и ряд других лиц.

Согласно уставу, который цитируют Bloomberg и другие СМИ, "Совет мира" должен не только координировать воплощение в жизнь мирного плана в Газе, но получить гораздо более широкие функции. В документе он описывается как "международная организация, стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надёжное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой". Критики Трампа опасаются, что организация задумана как противовес ООН, которую критикует президент США.

В понедельник стало известно, что приглашение в "Совет мира" получил и белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом сообщил его пресс-секретарь, добавив, что приглашение было воспринято Лукашенко положительно.

Ранее сообщалось, что приглашения в "Совет мира" получили также президенты Турции, Египта и Аргентины. По данным источников Reuters, приглашения также получили лидеры Франции, Германии и Австралии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была приглашена представлять Евросоюз.

При этом сообщалось, что за то, чтобы стать постоянным членом "Совета мира", государство, претендующее на это, должно будет выплатить миллиард долларов. Неназванный американский чиновник рассказал Bloomberg, что собранные средства будут использованы для выполнения мандата "Совета мира" по восстановлению сектора Газа.



