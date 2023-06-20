Главы шести регионов России перестали публиковать некрологи военным

Кремль рекомендовал главам российских регионов не публиковать некрологи местным жителям, погибшим на войне в Украине, сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на анонимные источники в Госдуме.

Журналисты утверждают, что также получили подтверждение этой информации от представителей властей Бурятии, Тывы, Вологодской области и ещё трёх регионов, в которых потерь "особенно много", но которые в материале "Вёрстки" не называются.

Причина рекомендаций, по словам источников СМИ, в том, что публикации некрологов тревожат россиян, а независимая пресса использует их для подсчёта общего числа потерь российской армии.

Ранее издание Сибирь.Реалии сообщало о том, что рекомендацию от Минобороны не публиковать некрологи погибшим в Украине получили власти Хакасии. СМИ отметило, что последний некролог военному из республики был опубликован в конце апреля.

"Вёрстка" отмечает, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в последний раз комментировал смерть выходца из региона, которым руководит, в феврале. Перестали упоминать погибших и руководящий Тывой Владислав Ховалыг, и глава Бурятии Алексей Цыденов, при этом оба регулярно пишут о так называемой "специальной военной операции" в своих соцсетях. Именно Тыва вместе с Бурятией, по данным независимой прессы, лидируют по количеству военных потерь в Украине по отношению к численности мужского населения.