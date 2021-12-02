Кремль считает слова Зеленского о Крыме "прямой угрозой в адрес России"

В Кремле считают последние заявления президента Украины Владимира Зеленского по вопросу о Крыме "прямой угрозой в адрес России". Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Заявление прозвучало на фоне очередного обострения российско-украинских отношений и взаимных обвинений в подготовке к агрессивным действиям.

По словам Пескова, в Кремле анализируют выступление Зеленского в среду в Верховной раде. Слова президента Украины о том, что возвращение аннексированного Россией Крыма "должно стать главной целью и философией Украины", в Кремле восприняли как намерение "использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того, чтобы посягнуть на российский регион". При этом Песков употребил словосочетание "киевский режим" – так о властях Украины говорили в Москве в 2014 году, когда какое-то время не признавали легитимность нового украинского руководства после отстранения от власти и бегства Виктора Януковича.

"Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока", – сказал также Песков, обвинив Киев в подготовке наступления на позиции поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе.

В своём выступлении в Верховной раде Зеленский коснулся тем Крыма и Донбасса. Он отметил, что восстановление территориальной целостности Украины вряд ли возможно без прямых переговоров с Россией. О Крыме он сказал, что его возвращение – цель украинской политики. При этом он не говорил о возможности силового решения проблемы Крыма и Донбасса. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне также заявил, что украинские военные не намерены наступать в Донбассе.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в наращивании воинской группировки у границ с Украиной и в возможной подготовке военного вторжения. В Москве, в свою очередь, заявляют, что чувствуют угрозу от действий Киева и стран НАТО. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад задействует мощные экономические рычаги в том случае, если Россия решится на вторжение в Украину.

В четверг Блинкен встречается в Стокгольме с главой МИД России Сергеем Лавровым. Перед встречей он вновь призвал Москву к "деэскалации" ситуации вокруг Украины, подчеркнув: "Лучший способ

избежать кризиса – это дипломатия". Он также призвал как Россию, так и Украину выполнять Минские договорённости. "Если Россия решит продолжить конфронтацию, то это будет иметь последствия", – сказал госсекретарь.

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