Кремль ударит во фланг ЕС? Тревожные итоги выборов на Балканах

На Балканах анализируют политические последствия состоявшихся на днях двух важных выборов: парламентских в Болгарии и всеобщих – в Боснии и Герцеговине. В обоих случаях на решения избирателей стремилась воздействовать Москва, и в итоге у неё это получилось – но по-разному.

Лицом на Запад, душой на Восток

В последние полтора года болгарский электорат отправляется на досрочные парламентские выборы как на службу: за этот период ему приходилось голосовать три раза. И только однажды, в ноябре прошлого года, это привело к появлению дееспособного правительства Кирила Петкова. Харизматичный молодой политик с западным образованием и его однокашник по университету Асен Василев буквально на ходу создали партию "Продолжаем перемены", эффектно победили – но продержались у власти всего семь месяцев. Предлагаемых перемен государственно-политическая система Болгарии переварить пока не смогла.

Четвёртый внеочередной выборный цикл, завершившийся 2 октября, снова дал противоречивые результаты. На первую позицию с 25% голосов возвратилась партия ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") экс-премьера Бойко Борисова, правившая без малого 12 лет. Борисов сейчас отказывается не только от премьерства, но даже и от кресла в парламенте – и всё равно переговоры с ГЕРБ о возможной коалиции вести не спешит никто, настолько она скомпрометировала себя коррупционно-скандальным прошлым. "Продолжаем перемены" уступили победителям пять процентов и сразу заявили о "конструктивной оппозиции" – мешать коалиционному процессу не будем, но договариваться тут не с кем. Протурецкая ДПС и "Демократическая Болгария" получили ожидавшиеся 14 и 7 процентов соответственно, а вот дальше – интереснее: трём прокремлевским (их здесь традиционно называют "русофильскими") партиям избиратели принесли в общей сложности четверть голосов, или 64 кресла в 240-местном парламенте. (ДПС, кстати, тоже имеет неплохие связи с Москвой, хотя их не афиширует).

Правда, болгарская соцпартия, наследники коммунистов, откатилась на невиданное для неё пятое место, зато ультранационалистическая группа "Возрождение", в определённый момент въехавшая в Народное собрание на антиваксерской пропаганде, удвоила свой предыдущий результат и даже опередила социалистов. "Возрождение", пишет обозреватель Георги Лозанов, "пользуется поддержкой тех, кто является аудиторией российской пропаганды в Болгарии, которая должна выставить Путина жертвой Запада, не внявшего его требованиям. Путин настолько испортил международные отношения, что теперь вы либо против него, либо за него, середина отпала. А Костадин Костадинов (лидер "Возрождения" – РС) и его соратники убедили избирателя, что лучший способ проголосовать за Путина в Болгарии – это проголосовать за них". В игру также вступает страх, отмечает автор – "именно он побуждает людей пытаться уйти от гнева агрессора: вместо того чтобы дать отпор, они предпочитают умиротворить его".

Страх побуждает людей пытаться уйти от гнева агрессора: вместо того чтобы дать отпор, они предпочитают умиротворить его

Наконец, парламентскую планку преодолел новичок под названием "Болгарский подъём". Эту партию организовал генерал Стефан Янев – немедленно после того, как в марте был уволен с поста министра обороны из кабинета Петкова за отказ назвать российское вторжение в Украину войной.

Предвыборные кампании в Болгарии, писал болгарский политолог, профессор Нового болгарского университета Евгений Дайнов, сопровождаются "массированной пропагандистской атакой в интересах Кремля". Разные сайты и сайтики извергают потоки вымышленных лекций, интервью и статей несуществующих "западных профессоров", работающих в несуществующих институтах и появляющихся в изданиях, которых нет. Все они, конечно же, признают, что в войне в Украине виноват Запад, а Россия – жертва. Такие упражнения играют роль артиллерийской подготовки: разрушить мозги населения, чтобы на выборах оно вернуло прежних политиков к власти, отмечает Дайнов. Затем организаторы этой медийной канонады попросят их заплатить за поддержку: сделкой с "Газпромом", несоблюдением санкций против России, подрывом ЕС и НАТО изнутри. Существует и парадоксальная "обратная связь": так, "Возрождение" обзавелось собственным профилем в российской социальной сети "ВКонтакте".

В поисках причин того, почему болгарское общественное сознание не способно дистанцироваться от грубой и прямолинейной российской пропаганды, известный политолог Иван Крастев отмечает: в Болгарии сильны не столько пророссийские, сколько антизападные настроения. Значительная часть болгар видит в России некую альтернативу тому, что им не нравится в западном мире. Показательно, что многие из этих людей не были в России и не имеют желания туда ехать. Во время "холодной войны" для многих, кто не имел опыта общения с Западом, он также был некоей вымышленной альтернативой. Теперь для некоторых людей в Болгарии подобной альтернативой становится путинская Россия. Все политические партии пытаются приспособиться к этой специфической реальности, говорит Крастев, "и потому я не думаю, что эти выборы будут выиграны или проиграны на теме России и войны в Украине".

Есть, однако, и другие суждения. Для Путина было бы настоящим триумфом дестабилизировать Болгарию, считает Мартин Коти, региональный директор немецкого Фонда Фридриха Науманна за свободу для Восточной и Юго-Восточной Европы. Через Болгарию Кремль нацеливается на ЕС, считает он.

Пророссийские настроения вызывают позитивный резонанс у действующего президента Румена Радева. Обусловленная особенностями болгарской конституции необходимость всякий раз при парламентском кризисе назначать техническое, или, как здесь говорят, служебное правительство вызвала к жизни новый политический феномен. Страной долгое время фактически без контроля со стороны законодательной власти управляет президент, назначающий один за другим подконтрольные ему временные кабинеты. Президент Радев стимулирует всё более явное превращение партий из политических структур в клубы по интересам, чтобы доказать преимущество президентской формы правления и со временем переформатировать структуру государственной власти в стране по путинским чертежам. Называя этот процесс "ползучим переворотом", портал factor.bg замечает, что исключения Болгарии из НАТО и ЕС можно и не добиваться: "Москве гораздо выгоднее, чтобы мы были ее троянским конем в обеих организациях, какое бы правительство ни стояло у власти в Софии. Конечная цель Москвы – превратить Болгарию в президентскую республику во главе с Руменом Радевым".

В мозгу Радева жертва и палач находятся на одной чаше весов

Последний показательный пример – отказ Радева подписать декларацию девяти государств Восточной Европы и Балтии о поддержке вступления Украины в НАТО. С тем пояснением, что вначале должно наступить "мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной". "Да, где-то в мозгу Радева жертва и палач находятся на одной чаше весов", – отмечает публицист Пламен Асенов.

Боснийский спойлер

"Серб №2" для Кремля, если считать первым сербского президента Александра Вучича – Милорад Додик, который до сих пор представлял в коллективном президентском органе – Президиуме Боснии и Герцеговины – одно из трех входящих в БиГ автономных образований – Республику Сербскую. Додик уже видел пост её президента у себя в кармане. Незадолго до выборов он побывал у Владимира Путина (второй раз с момента российского вторжения в Украину) и привез из Москвы благоприятные энергетические новости – продолжение поставок газа по цене чуть выше сербской, плюс перспективы получить продолжение трубы прямо до Баня-Луки, административного центра Республики Сербской.

Но на выборах Додика ждал неприятный сюрприз: он едва не проиграл относительному новичку на политической сцене, своему оппоненту от Партии демократического прогресса 39-летней Елене Тривич. По предварительным данным избирательной комиссии, Додик набрал 48% голосов, Тривич – 43%, однако она потребовала пересчета бюллетеней на многих избирательных участках, где были замечены фальсификации.

Благодаря огромному влиянию Додика на местный ЦИК объявленные итоги, считают обозреватели, всё же устоят, однако в Сараево говорят не иначе как о "пощёчине" Додику. Как и все лидеры авторитарного толка, он сам создал себе такой имидж, когда подлинная победа может быть только оглушительной – иначе это считается поражением. То, что не сработало кремлёвское благословление, воспринимается как плохое предзнаменование на будущее.

Причины падения поддержки Додика возникали постепенно. Многолетнего лидера стала подводить самоуверенность и авторитарно-барский стиль правления. В начале нынешнего года против него были введены американские санкции – в соответствующем решении министерства финансов США отмечалось, что политик "использовал свое официальное положение в БиГ для накопления личного богатства путем взяточничества, подкупа и других форм коррупции", а "этнонационалистическую риторику" использовал для того, чтобы отвлечь внимание от своей коррупционной деятельности.

За неделю до визита Додика в Москву источник из администрации США сказал "Голосу Америки", что лидер боснийских сербов тайно получал деньги от России в рамках ее усилий по завоеванию влияния за рубежом. Одним из предполагаемых примеров этого является помощь российского бизнесмена, "православного олигарха" Константина Малофеева в финансировании президентской кампании Додика в 2018 году. Источник не раскрыл точные суммы, выделенные Додику, но подчеркнул, что разведка США отметила рост такой активности с 2014 года. Из сообщения Госдепартамента США, сославшегося на сведения американской разведки, явствовало, что помощь Додику была частью программы, в ходе которой Россия за указанный период тайно передала не менее 300 млн долларов политическим партиям, чиновникам и политикам в более чем двух десятках стран с целью усилить свое политическое влияние и повлиять на ход выборов.

И как бы Додик ни бравировал своим бесстрашием в отношении разоблачений и санкций, их токсичность со временем только растет. Вероятно, её почувствовал и президент Сербии Вучич, который стал постепенно дистанцироваться от своего соратника. Кроме того, Вучичу крайне не симпатична разделяемая Додиком идея президента Хорватии Зорана Милановича создать в БиГ отдельное образование хорватов – в Боснийской Посавине, где проживает свыше 130 тыс представителей этой национальности. На фоне традиционного противостояния двух ведущих балканских этносов, часто принимавшего самые крайние формы, от Додика могли бы ожидать в Белграде, мягко говоря, несколько иной позиции.

Путин рассчитывает на то, что его друзья на Балканах помогут поддержать его кровавую войну в Украине

Наконец, Вучич увидел угрозу своему положению "серба №1", поскольку знает, что в Кремле больше доверяют Додику, чем ему самому. Это становится актуальным особенно сейчас, когда для Сербии приближается момент окончательного выбора исторического пути – на Запад или на Восток. Вот почему на выборах в БиГ Белград стал открыто играть не в пользу Додика. За два дня до голосования полиция Республики Сербской арестовала в центре Баня-Луки несколько человек, в том числе довольно известного функционера Сербской прогрессивной партии Вучича Адама Шукало, якобы за подкуп избирателей в пользу Елены Тривич.

Тем не менее Додик, скорее всего, удержится на своем посту еще на четыре года. Что это может означать для будущего всей страны? В Боснии сербские националисты, лояльные Кремлю, хотят разрушить общее государство. "Моя мечта – видеть Республику Сербскую независимой, развитой и счастливой, и я уверен, что это произойдет", – говорил Додик в июльском телеинтервью. Война в Украине и конфронтация Европы с Россией, которую она принесла, придала планам Додика гораздо большую взрывную силу, отмечает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. "Додик может объявить о независимости Республики Сербской, а Путин может признать ее – по аналогии с Луганской и Донецкой областями в Украине – в качестве отдельного государства, в комплекте с пактом о военной помощи. Таким образом, Кремль может создать очаг напряженности в Европе, чтобы отвлечь ЕС и НАТО от Украины. В двух словах: Россия хочет пожара на Балканах, и Додик должен стать поджигателем". Обобщая картину, член расследовательской группы Bellingcat Майкл Колборн пишет: "Путин рассчитывает на то, что его друзья на Балканах помогут поддержать его кровавую войну в Украине".