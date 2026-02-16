Кремлёвский древолаз

Алексей Навальный умер от отравления эпибатидином – ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, заявили Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды по итогам проведенной экспертизы. Это вещество несколько независимых лабораторий обнаружили в образцах биоматериалов Навального, которые его семья смогла вывезти за границу.

Оппозиционный политик вернулся в Россию в январе 2021 года – после нескольких месяцев в Германии, где он проходил лечение после другого отравления, в 2020 году. В августе 2023 года его приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об "экстремистском сообществе". 16 февраля 2024 года Алексей Навальный умер в колонии "Полярный волк" в заполярном поселке Харп.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в Москве "очень негативная" реакция на совместное заявление пяти европейских стран, в котором они обвинили Россию в отравлении Алексея Навального. Российские власти отрицают свою причастность к гибели оппозиционера.

Участники платформы демократических сил России при ПАСЕ, в свою очередь, призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений путинского режима, заявив, что отравление Навального эпибадитином – одно из звеньев в их цепи.

Как Кремль устраняет неугодных, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Василием Жарковым.