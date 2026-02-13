"Кричалки демшизы стали реальностью". Соцсети о замедлении Telegram

Одна из главных тем уходящей недели в соцсетях – замедление мессенджера Telegram в России. В Роскомнадзоре объяснили это тем, что Telegram (а также еще ряд мессенджеров) продолжает не выполнять требования российского законодательства.

"По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим, по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан", – такую аргументацию приводит РКН. Но все понимают, что платформа, через которую россияне одновременно имеют доступ к неподцензурной информации и могут сравнительно безопасно обмениваться сообщениями, не может не раздражать Кремль.

Иван Яковина:

Сегодня очень хороший день: Кремль отрезал себе и своим военным Телеграм!

Это означает громадные проблемы со связью для росс армии. Не зря они сами там называли Павла Дурова "начальником связи всея ВС РФ". И называли так не зря: буквально вся фронтовая коммуникация с российской стороны идет (шла) в Телеге.

В сочетании с недавним отключением Старлинка - это практически как Рождество и Новый год для ВСУ.

***

Я, кстати, рискну предположить, что отключение Телеги и убер-популярных военных "каналов-правдорубов" может быть связано с нервозностью Кремля по внутренней ситуации: приближается экономический коллапс, а вместе с ним – массовое недовольство, которое будет искать выход. Чтобы всякие правдоискатели не писали лишнего и не баламутили плебс, их превентивно отключают от аудитории.

Виктор Шендерович:

К вопросу о социологии - через призму здравого смысла.

Вот, например, власти России взяли и замедлили Телеграм, которым пользуются десятки миллионов россиян. Ну, хозяин - барин, почему не замедлить?

Вопрос из зала: нельзя ли провести по такому случаю замер поддержки политики Путина?

Ответ: Конечно, можно. Но можно и не проводить, потому что он же все равно покажет всенародную поддержку....

А почему? - интересуется из зала тот же беспокойный.

И впрямь: может ли человеку нравиться внезапное ухудшение собственной жизни?

Ответ: иногда может. Вон, у Льва Толстого один чувак палец себе специально отрубил.

Погодите! Но это все-таки особый случай, а мы же говорим о статистике, о массах, так сказать. Причём заведомо о таких массах, которые в массе своей не чересчур озабочены нравственными поисками. Иначе бы у них Телеграм открывался легко, потому что они бы открывали его по-преимуществу не в России...

А тут - открывает россиянин Телеграм - не имея в виду узнать реквизиты для помощи ВСУ, а чтобы, например, договориться с кем-то о встрече, списаться, созвониться, решить какой-то вопрос... А колесико крутится себе и крутится, и ничего не происходит... Не отрывается Телеграм!

И россиянин такой: опа, как вдруг хорошо-то стало! Буду и дальше за Путина голосовать.

Представили?

И я не очень.

Наверно, он другие какие-то слова говорит.

Особенно, например, в Белгороде, где не то что Телеграма - тепла нет, и детей эвакуируют из-за последствий официально несуществующей войны, развязанной тем же самым мудилой, который, забаррикадировавшись в Кремле, с перепугу так успешно превращает Россию в Пхеньян...

И россияне в этом пейзаже говорят промеж себя, уверяю вас, вполне понятные и очень простые слова - а как рядом социолог появится, так он ещё вопрос сформулировать не успеет, а они все уже за Путина.

Потому что люди жить хотят, как и в Пхеньяне этом.

Не "как в Пхеньяне", обратите внимание - а "как и".

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал новые ограничения в своем канале.

Павел Дуров:

Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры.

8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу.

Несмотря на запрет, большинство иранцев по-прежнему пользуются Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, находящимся под наблюдением.

Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и приватность, несмотря ни на какое давление.

В 2018 году из-за активного противодействия со стороны инженеров Telegram Роскомнадзор так и не смог заблокировать мессенджер. Теперь технические возможности и компетенции РКН намного выше, но и не заметно, чтобы Telegram собирался бороться с замедлением, которое со временем может превратиться в полную блокировку сервиса.

Андрей Никулин:

И касаемо Дурова.

Не очень понятен ажиотаж в связи с его вчерашним заявлением.

Ну не поддержал он закручивание гаек, ну возмутился, пусть и в очень мягкой форме.

И что дальше?

Ждали то от него чуть большего.

Особенно в силу наличия у него немалых ресурсов и сознательно, годами создаваемого образа либертарианца и защитника сетевых свобод.

Но когда возникла реальная им угроза...

Так что за письмо спасибо. И за Телегу спасибо.

Но кроме этого ничего не будет?

Понятны все риски и понятно нежелание конфронтации с властями - это тебе не с Макроном переругиваться.

Но к чему тогда и культивируемый образ, и создаваемая репутация?

В известном меме тоже был красивый и атлетичный юноша, который в начале пробудил разговорами надежду, а потом...

В сети широко разошелся пост консервативной публицистки Марии Дегтяревой.

Мария Дегтярева:

Я понимаю, что все, что я сейчас скажу, прозвучит как шизофрения.

Но раз никто не сказал - я это сделаю, вызвав волну недоумения.

Знаете, мы всё ещё живём в демократической стране. Где право выбора закреплено на каждым гражданином конституционно. Где мы, налогоплательщики, должны принимать решения - как страна будет вести себя на внешнем политическом контуре и как - на внутреннем, какие книги читать, какую музыку слушать и какими сервисами пользоваться. Можно ли кидать в тюрьму за спектакль или стихи.

Выбирать, понимаете? По сути власть - это менеджмент, который мы нанимаем, чтобы она поддерживала в рабочем состоянии ту систему, которая была сформирована благодаря нашему выбору.

Президент в ней, кстати, не относится ни к одной из трёх веток власти - он гарант Конституции.

И, скажите мне пожалуйста, как так вышло, что мы проделали этот путь, нет, б***ь, скорее проскакали галопом - за какие-то несколько лет?

Как получилось, что все кричалки демшизы постепенно превращаются в реальность?

У нас двух девок, какие бы они ни были, посадили на 6 лет за спектакль, за который их же награждали. В нашей стране, которая, напомню, воюет с тоталитарным нацистским режимом, внезапно стали заводить уголовные дела даже не за инакомыслие - за песни в подворотне.

Десятки уголовных дел против книжных издателей.

Бездари и конъюнктурщики получают национальные премии в области культуры. Силовики учат писателей писать.

Ничего не напоминает? Это повесть "Трудно быть богом" в чистом беспримесном виде.

Сейчас нам отключают любую интернет-платформу, альтернативную государственной.

Я - патриот. Я лет 15 назад смеялась над либералами и оппозицией говорила им в глаза все, что боялись сказать другие. И травили меня толпой все от экстремиста Навального до "внезапно прозревших" сегодняшних зетников, ныне застывших в коленно-локтевой позе.

Я с первого дня вслух поддерживала СВО и была чуть не первая, когда все ещё боялись рта раскрыть.

В конце концов, я поработала в государственной системе на не последних должностях.

И сегодня я хочу сказать: то, что происходит - мне не нравится. Нет, даже не так. Мы резво, как на саночках с ледяной горки, скатились к такому правовому и управленческому пи***цу, что Оруэлл выглядит вчерашней газетой.

Где, например, Федеральная Антимонопольная Служба? Она как смотрит на "методы продвижения" мессенджера Max?

Мы, граждане, правда, действительно голосовали за этих прекрасных людей, чтобы жить в ощущении непрекращающегося цирка и бояться за каждое неосторожно сказанное слово?

Мы выбирали нашу единственную партию для того, чтобы она лишила нас культуры, средств коммуникации и малейшей уверенности хоть в чем-то?

Серьезно?

Знаете, я должна сказать. Я страшно виновата перед читателем. Я издевалась над либералами, стебала их и гоняла ссаными тряпками, пользуясь некоторой способностью к слову. Впрочем, они мне и сейчас несимпатичны.

Но я никогда бы не поверила, что все придет к тому, к чему пришло. К ЦК КПСС, у которого вместо идеологии - дыра.

Если б знала - я бы молчала. Я бы никогда не завела соцсети и ни написала ни единой колонки в СМИ.

Потому что хуже того, что сейчас происходит, в целом сложно представить.

Никогда комбинация из людоедства и лизоблюдства не доводила мою страну до добра.

То они - в атаке, то они - в окопе,

то вдруг - на Памире, а то вдруг - в Европе.

Но жизнь, конечно, прекрасна. Судя по докладам.

Извините, что отвлекла от котиков.

Недовольство действиями властей на этот раз вышло далеко за пределы кухонных разговоров – даже "оппозиционные" партии в Госдуме решились на демарш.

Дмитрий Милин:

Теперь официально: "РКН идиоты и мерзавцы" (с) заслуженный государственный деятель РФ, бывший председатель Совета Федерации РФ, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов. Кроме того, Миронов предложил РКН «идти в окопы»

А если серьезно, то впервые за долгие годы в Государственной Думе полномасштабный бунт против "Единой России" и власти (!!!). Бунт был поднят 17 депутатами двух фракций КПРФ и СРЗП.

Бунт был подавлен большинством Единой России. В Госдуме не поддержали голосование касаемо обращения в Минцифры по поводу замедления работы Телеграма - «против» проголосовало 102 депутата против 77 «за».

Инициативу поддержали КПРФ и «Справедливая Россия», а также «Новые люди» (5 голосов). ЛДПР участия в голосовании не принимала, «Единая Россия» выступила против.

----

1. Это ростки той самой настоящей демократии, которые все равно прорываются сквозь наглухо заасфальтированное поле российской политики.

2. Лишение ЕР большинства в Государственной Думе вернет туда демократию и это на ближайших осенних выборах РЕАЛЬНО!

Ожидаемо не молчат те из лоялистов, которым экосистема Telegram обеспечивает очень хороший заработок.

Кристина Потупчик:

Что ещё сказать вам в День безопасного интернета по поводу того, насколько он стал с сегодняшнего дня безопаснее?

Телеграм слишком прочно укоренился в повседневном быту огромного числа россиян (более 100 млн человек у нас в стране), в связи с чем любая блокировка так или иначе будет вынуждена столкнуться с неизбежным: поражением.

Причём эта история даже не про вопрос удобства уже, а про вопрос привычки. И это не Ютуб, который использовался en masse для развлекательного контента, а средство коммуникации. То есть базовая потребность и необходимость для абсолютного большинства пользователей.

И понятно, что Телега никуда не денется, как никуда не делся тот же Ютуб, например. Зато теперь мы имеем повышенную техническую грамотность со стороны широких слоёв населения, практически каждая мама, а то и бабушка шарит за ВПН и защитные протоколы. А Телеграм будет иметь формальный повод насытиться механиками и механизмами чёрного пиара, который весьма успешно выдавливался отсюда последние годы в том числе благодаря грамотной коммуникации государства и администрации мессенджера.

Так что, происходящее сейчас выглядит мягко говоря, как выстрел в член!

Екатерина Мизулина, два месяца назад выступившая против блокировки Roblox, не рада и ограничению Telegram. Как и в тот раз, она пробует себя в роли "гласа народа".

Даже полностью зависимый от Кремля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил обеспокоенность, правда, очень и очень осторожно.

Вячеслав Гладков:

Вчера мы все увидели, что Телеграм очень сильно замедлился. За что переживаю? За весь период нашего общения с вами мой телеграм-канал был главным источником доведения информации, в первую очередь той, что касается вашей безопасности, исходя из очень быстро меняющейся оперативной обстановки. Я переживаю, что замедление телеграм-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться, а мы с вами — прифронтовой регион. Поэтому убедительно хотел вас попросить: для того, чтобы получать информацию, которая касается безопасности лично вашей и ваших близких, нужно, конечно, регистрироваться в мессенджере MAX. Надеюсь на ваше понимание и поддержку.

"Государственники" силятся найти в замедлении Telegram что-то разумное, как, например, Алексей Чадаев (в прошлом политолог, а нынче производитель боевых дронов). Получается не очень.

Чадаев:

Про телегу. Счас буду сказать опасные вещи, за которые меня многие влиятельные люди не погладят по голове, мягко говоря, но мы ж за победу, а не за чего изволите.

Итак. Есть понятная и в целом правильная госзадача: контроль государства над ключевыми информационно-коммуникационными сервисами, используемыми на фронте и в тылу. В том числе — чтобы не пришлось, например, в следующий раз всей страной молиться на резистентность тонкого кишечника Паши Дурова к терморектальному криптоанализатору, который ему предположительно могут вставить где-нибудь в парижской жандармерии, куда он в следующий раз по дурости загремит.

И есть те, кому она поручена на исполнение. У них есть свой инструментарий, которым они как могут её выполняют. Они, так уж вышло, по совместительству контролируют известный телекоммуникационный холдинг, куда пытаются разными правдами и неправдами перенаправить весь имеющийся трафик. Прямота рук у этих граждан в части разработки собственно софта и решений вызывает некоторые сомнения, подкреплённые многолетней репутацией, но других писателей у нас для вас нет.

Поскольку они понимают задачу не именно так, как она поставлена, а в своей творческой интерпретации ("все к нам, ибо куда вы денетесь"), они инициируют системную борьбу с "конкурентными" сервисами, используя в тч и инструментарий РКН. Дальше начинает происходить то, что мы все видим.

Проблема, на мой взгляд, в изначально неверной верхнеуровневой постановке задачи. Целью государства должен быть именно контроль, а не монополизация трафика. И достижение этой цели должно идти с поправкой на минимизацию сопутствующего ущерба — и фронтовым, и тыловым коммуникациям. Поэтому управлять решением этой задачи должны не вендоры "халяльного" решения, а высокоуровневые руководители из АП, моделируя одновременно и переговоры с внешними вендорами, и постановку задач вендорам внутренним. Отцы, короче, отечества.

Но отцы, как бы, чем-то другим заняты. А эту задачу, видимо, недооценив её значимость, отдали на откуп детям. Которые, как водится, сломали все игрушки. А в результате вот приходится в порядке антикриза выпускать усы и ими шевелить, веселя публику.

Ну вот. Сказал, выдохнул, накрылся каской и жду люлей. Но мы ж за победу, и это, увы, тот случай, когда молчать таки нельзя.

Влияние замедления Telegram на российскую армию вообще обсуждается очень горячо. Да еще в Кремле подлили масла в огонь. "Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера", – заявил Дмитрий Песков.

"Военкоры" с Песковым решительно не согласны.

Военный осведомитель:

Вывод по всей этой ситуации очень простой.

Когда всю информацию о происходящем получаешь исключительно бумажными докладами, которые по пути к тебе через всю бюрократическую вертикаль 150 раз переврутся, то и становится крайне тяжело поверить в объективную реальность.

Где интернет для связи между различными штабами на фронте часто обеспечивается американским Starlink, эта самая видеосвязь и координация много где ведется через такой же американский Discord, а коммуникация между подразделениями у большинства выстроена в мессенджере Telegram из ОАЭ путем китайских смартфонов.

Два майора:

Цитата с одного из печально известных направлений фронта:

"Время принятия решений без интернета и телеги просто никакое".

Расшифровываем. Чем быстрее пройдёт доклад на обнаружение цели, чем быстрее командир получит его и спустит вниз решение на огонь, тем более вероятно поражение цели. А еще от разведдрона надо на артиилерию/ударный дрон передать. Это только касаемо ситуации, когда увидели условно одиночную цель.

А теперь масштабируйте это от звена разведка/орудие (дрон)/командир до, скажем, тактического направления.

Кончено, фронтовики и в этот раз найдут выход. Но на это нужно время. Которого всегда нет.

Благоглупости некоторых политиков мы в расчет брать не хотим: очевидно, что им отвели роль "громоотвода"

"Военкоров" можно заподозрить в шкурном интересе – для них каналы в Telegram – это бизнес, но, судя по свидетельствам российских военных с фронта, дела действительно плохи.

Заметки о настоящем:

Мда... Одно колено нам товарищ Маск прострелил, а второе мы сами себе решили пробить, видимо. Так наверное воевать будет удобнее. Давайте, хрен ли. Опять откатимся в 2022 год. Предлагаю ещё связистам Р-168 раздать и православные азарты. А вместо мавиков пусть с биноклями разведчики на деревьях сидят. Командованию то наверху конечно похер. Под козырек возьмут и готовы хоть в маке перейти, хоть в жопу дать. Лишь бы отчитаться, что все в работе... Знаете как решили проблему после отключения старлинков? "Вам 3 дня. Все должно работать, как и работало. Меня не волнует как..." В моем понимании поставленная задача должна обеспечиваться средствами для её выполнения. Но не в нашей армии конечно. Сами родите, сами найдите, сами договоритесь и т.д. Сами думайте откуда кидать вай-фай мосты, сами ищите оптоволокно и где им будете запитываться. Ну, или как вариант, покупайте симки Киевстара и с них сидите! Добро пожаловать в отряд самоубийц! Естественно, спустя почти неделю, мы и на треть не закрыли потребности в интернете на позициях. Но наверху уже все отчитались, что все норм... С телеграммом так же наверное будет. Вместо того, чтобы создать удобную альтернативную платформу, в которую народ сам будет переходить, наши создали говно, а конкурентов просто будут ограничивать. Это все опять сведется к тому, что будут просадки в управлении войсками, сплошное неудобство в оповещении и прочее. Но наверх доложим, что все збс…

Россияне, живущие вдали от фронта, иронизирут.

Дарья Ваулина:

Телеграм, похоже, всё.

Файлы из Москвы не отправляются, сообщения зависают, галочки стоят, но ничего не происходит, и в этот момент ты понимаешь, что общение держится на ниточке.

Я всегда знала, что апокалипсис начнётся не с зомби, а с «connecting…».

Но есть выход. И я считаю своим долгом — как человек, переживший 90-е, модемы и интернет по карточкам— сказать об этом людям.

Друзья.

Это большое заблуждение, что мы остались без связи, потому что связь — это не только стикеры и пересланные голосовые по две минуты с тяжелым дыханием в начале и в конце.

Мы можем обмениваться сообщениями. Да. Ещё не всё потеряно. Мы всё ещё способны донести мысль без реакции «».

У нас есть самая надёжная и проверенная связь, которая пережила империи, реформы, ребрендинги и три поколения логотипов, и, что особенно символично, цвет у неё почти такой же синенький.

Вы забыли?

Почта России.

Может, не очень быстро, но зато у вас будет время подумать, действительно ли вы хотите отправлять это сообщение, а не лучше ли сначала выдохнуть, попить воды и пожить ещё недельку.

Но если хочется динамики — пожалуйста.

Голубиная почта — экологично, органично, с элементом сюрприза.

Грузоперевозки — романтично, масштабно, с трек-номером.

СМС — лаконично, почти элитарно. Я помню как когда я училась в школе, богатые дети отправляли СМС русскими буквами, потому что было 60 знаков три рубля, а те кто попроще отправляли транслитом tak kak 120 symvolov vlezalo.

Стационарные телефоны — драматично, накручивать колесико телефона и пальцы на провод.

Телеграм-каналы должны были привести к чему-то. Ведь… Рано или поздно любой канал… Любой канал впадает в море.

А море — это офлайн. Где люди смотрят друг на друга без фейстюнов, без закреплённых сообщений и без возможности удалить отправленное.

Видеосвязь? Видеосвязь — это для слабаков.

Надо чаще встречаться.

Сидеть за столом. Смотреть в глаза.

Перебивать друг друга вживую, а не через плохой интернет.

Покупайте конверты. Бандероли. Дискеты и vhs.

Ходите друг к другу в гости, даже если придётся ехать на санях, потому что, как выяснилось, телегу мы ловили зимой не зря — навыки пригодились.

Мы на пороге новой эпохи. Эпохи Возрождения.

Где письмо — это событие.

Где ожидание — это часть нашего большого сюжета. Где люди снова учатся говорить, а не печатать.

И если интернет вдруг решил сделать паузу, то, может быть, это не конец связи,

а просто напоминание о том, что пора выходить в офлайн)