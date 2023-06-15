"Крик хулигана". Рунет о призывах к ядерной войне

Известный политолог, один из идеологов путинской внешней политики Сергей Караганов написал статью с мрачным названием "Тяжкое, но необходимое решение" и не менее мрачным подзаголовком "Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы", в которой объясняет, почему России стоило бы нанести "упреждающий удар возмездия" по "условной Познани".

Оригинал статьи вышел в журнале "Профиль", но настоящий резонанс вызвала перепечатка в журнале "Россия в глобальной политике". Из интереса можно прочесть и целиком, мы приведём концовку:

Для Индии, других стран Мирового большинства, в том числе ядерных (Пакистан, Израиль), применение ядерного оружия малоприемлемо, как по моральным соображениям, так и по геостратегическим. Если оно будет применено и «успешно», обесценится ядерное табу – представление о том, что такое оружие нельзя применять ни в коем случае и что его использование – прямой путь к ядерному Армагеддону. Мы вряд ли может рассчитывать на быструю поддержку, даже если на Глобальном Юге многие почувствуют удовлетворение от разгрома их бывших угнетателей, грабивших, творивших геноциды, навязывавших чуждую культуру.

Но в конечном итоге победителей не судят. А спасителей благодарят. Европейская политическая культура добра не помнит. Но в остальном мире с благодарностью вспоминают, как мы помогали китайцам освободиться от зверской японской оккупации, колониям – сбросить колониальное иго. Если нас не поймут поначалу – появится ещё больше стимулов заняться самосовершенствованием. Но всё-таки велика вероятность, что удастся победить, образумить противника без крайних мер, заставить его отступить. А через несколько лет занять позицию за спиной Китая, как он сейчас стоит за нашей, поддерживая его в схватке с США. Тогда эта схватка может обойтись без большой войны. И мы вместе победим на благо всем, в том числе жителям западных стран.

И тогда Россия и человечество через все тернии и травмы пойдут к будущему, которое мне видится светлым – многополярным, многокультурным, многокрасочным, дающим возможность странам и народам строить свою собственную и общую судьбу.

Олег Лекманов:

Путинские гниды всё человечество норовят за собой на тот свет утащить. Профессор НИУ ВШЭ, бывший коллега, так сказать…

Иван Курилла:

Караганов предлагает сбросить ядерную бомбу на Познань, и посмотреть, решатся ли американцы на ответный удар по России. Он считает, что они не станут "рисковать Бостоном" (и, следовательно, разваливается НАТО, тут-то Россия и победит).

Я бы написал, что они там играют в отмороженных (особенно потому, что к этому присоединился Лукьянов, - тот, правда, вообще не про Познань, а сразу про США пишет), - но теперь ни у кого нет уверенности, что "они там" и в самом деле не отморозились (и я не про Караганова сейчас).

Совершенно невозможно представить, что будет с Россией потом, - даже если США и в самом деле не захотят "рисковать Бостоном". В этом сценарии будущего у страны не останется, - хотя Караганову кажется, что "просто" закончится европейская эпоха России.

Константин Скоркин:

Караганов - больной ублюдок, Федя Лукьянов - который это опубликовал, конченый дегенерат. В прекрасной России будущего, если она будет, конечно, хочу войти в комиссию по люстрации "политологов", злости хватает и память у меня хорошая.

Для контекста - это не "Царьград" и даже не "Известия", это респектабельный некогда журнал о международной политике, в котором публиковались Киссинджеры-Бжезинские.

Олег Шакиров:

У всех свои стандарты, но я думаю, можно согласиться, что призывать использовать ядерное оружие — и давать площадку для публикации таких мнений — совершенно однозначно недопустимо и всячески должно порицаться. Наши геополитики совсем потеряли связь с реальным миром и хотят обречь миллионы на гибель.

Борис Вишневский:

"Политолог" Караганов (сознательно беру в кавычки) размечтался о ядерном ударе по Западу "за все его нынешние и прошлые агрессии".

И нет, это он не сошел с ума - как будет, видимо, потом оправдываться ("ну разве же вы не видели, что я не в себе, и вообще, это я так сигналы подавал, что меня в заложниках держат").

Он вполне в ясной памяти говорит, и вполне сознательно рассчитывает на одобрение начальства.

Его людоедский призыв, безусловно, должен был бы квалифицироваться по статье 354 УК РФ о публичных призывах к разжиганию агрессивной войны.

Но не будет - как не применяется, хотя давно заслужена, эта статья УК к многочисленным участникам кровожадных шоу Скабеевой-Соловьева и прочих, не устающим взывать к подобному.

Зато предложение "Яблока" - ввести уголовное наказание за призывы к применению ядерного оружия, - в питерском ЗАКСе отказываются даже рассматривать.

Потому что возразить нечего, а обсуждать не хочется.

Владимир Гельман:

Выступление С.Караганова в ведущем российском внешнеполитическом журнале с призывами к нанесению превентивных ядерных ударов по Европе стоит рассматривать не как что-то из ряда вон выходящее, а как логический продукт эволюции российской внешнеполитической мысли. Mainstream российской науки о международных отношениях как субдицисплины политологии в значительной мере представляет собой лоялистскую по отношению к Кремлю публицистику, не основанную на научном знании, а уж тем более на проводимых международниками исследованиях. Более того, главной целью ряда российских международников, как правило, является не производство научного знания, а оказание влияния на умы и сердца как лиц, принимающих решение, так и широкой публики. Несколько огрубляя, мечта российского международника – стать неким домашним аналогом Бжезинского, демонстрируя себя за великой шахматной доской примерно в стилистике Остапа Бендера в начальной части его выступления в Васюках. Если вывести за скобки страно- и регионо-ведческую экспертизу (часто вполне профессиональную и квалифицированную), то интеллектуальные достижения этой субдицисплины в России не слишком далеко ушли от дискуссий завсегдатаев кафе «Флорида» из «Золотого теленка». Просто то, что у многих российских международников на уме, у Караганова на языке.

Юлия Архипова:

Я вообще очень люблю признавать свои ошибки, и вероятно я ошибалась, когда говорила, что Вышке не нужен этический кодекс и странные поправки в правила внутреннего распорядка.

Ньюсмейкер последних дней Сергей Александрович Караганов работает в Вышке, в подписи к его статье указана аффилиация. Я несколько раз перечитала статью и поняла, что возможно что-то в ней нарушает этический кодекс Вышки, а также правила внутреннего трудового распорядка. Но решать, конечно, не мне, а этической комиссии Ученого совета.

Если коротко, то я обнаружила (с ужасом), что репутация НИУ ВШЭ может серьезно пострадать по причине того, что ее сотрудник (указавший аффилиацию) призывает к террористическому акту (совершению взрыва в целях воздействия не принятие решений международными организациями и государственными органами других стран). Анализ соответствия действий Сергея Александровича УК РФ, по моему мнению, находится в сфере ведении комиссии, так как ранее комиссия сделала вывод о том, что публикации Ильи Инишева не соответствуют российскому законодательству (по части дискредитации армии), в результате чего Илья Николаевич был уволен.

Письмо направлено членам комиссии, на адрес самой комиссии, первому проректору Радаеву и собственно Сергею Александровичу. Ссылка на полный текст письма в первом комментарии, любой желающий может его использовать по лицензии криейтив коммонс для написания собственного письма аналогичным адресатам, само собой, добавляя что считаете нужным и убирая что считаете нужным.

Анатолий Несмиян:

Статья - классический образчик современного политического мышления в России. Она напрочь не задается вопросом «зачем» - а это, между прочим, вопрос целеполагания, вопрос стратегии. Но это характерно для любого криминального режима, все целеполагание которого предельно лаконично высказал Доцент в «Джентльменах удачи»: «Украл-выпил-в тюрьму». Другой стратегии у вора нет, а современный российский режим, будучи классическим «кочевым бандитом» по Олсену, другой и иметь не может.

Аббас Галлямов:

Меня удивляет, что люди всерьез обсуждают заявление Караганова по поводу ядерного удара. Пытаются расшифровать смысл сказанного, понять, кто является адресатом и так далее. Вы чего?! Ну поручил ему Кремль что-то такое сказать, потому что ему нужно развить неизбежно появившуюся после подрыва Каховской ГЭС мысль: «Они там совсем отморозки и, наверное, все-таки лучше не рисковать и не загонять их в угол».

Всё ж на поверхности, тут нет никакой интриги, никакого двойного дна. Просто пугают. Раньше Медведев оружием бряцал, теперь Караганову велели. Если вы на посты Медведева внимание не обращаете, то почему решили, что Караганов вашего внимания стоит?

Василий Гатов:

Зачем вы этот высер обсуждаете, равно как и тёрки двух неблагонадежных (которые будут до последнего вздоха режима пытаться замолить свои прежние грехи)?

При этом все пропустили путинские слова о "санитарном кордоне", который, дескать, Россия создаст, чтобы обезопасить Белгород и Курск с Воронежем. Это гораздо более реальная угроза применения ОМП, чем бредни Караганова и Феди с Трениным.

Елена Иваницкая:

"Да, слава в прихотях вольна"

Куча народу бегала с ядepной дyбинкой и кричала "держите меня, я психический!"

Депутат Федоpов бил по Вaшингтoнy, депутат Гуpyлев yничтoжал Нату, политолух Баpaнчик cносил Евpoпу, икzперд Ищенкo стиpaл ее в пыль, профеzzop Евcтафьeв хоронил "сарматами" Британию, интеллехтуалы Тpeнин с Лyкьяновым жахали по Америке...

А прославился один Караганов, замахнувшись на Познань.

Станислав Кучер:

Многие коллеги недоумевают: Караганов же не Медведев, откуда вдруг такая жесть? Все на самом деле просто: он всегда предельно чутко реагировал на запрос "из-за стенки", эта тенденция оформилась еще в 90е - в начале десятилетия он был западником, в конце, при Примакове, стал государственником. Никакой сенсации не произошло - призыв Караганова применить ядерное оружие против Запада абсолютно логично вписывается в путинскую политику ядерного шантажа и одновременно (на всякий случай) легализацию такой перспективы в глазах россиян. Сам Караганов, чувствуя запрос, проявил инициативу в ожидании "морковки", или его попросили - вопрос вторичный.

В 90-е и в начале нулевых я нередко бывал на заседаниях СВОПа и поначалу с интересом слушал дискуссии солидных господ о будущем России. Но интерес быстро угас - если в 90-е они были действительно яркими, то в нулевые споры поутихли, а доклады и рекомендации совета стремительно стали откровенно конъюнктурными.

Павел Пряников:

Вообще эта статья – крик распоясавшегося хулигана, впервые за 30 лет встретившего отпор. Хулиган в истинном изумлении, как же так? Запад три десятилетия закрывал глаза на хулиганство, более того – раскармливал хулигана, холил и лелеял его, и тут в последний год зарубили такую «малину».

Вдвойне изумляет, что хулигана-гопника строит из себя абсолютно американизированный тип, насаждавший в России в 1990-е оголтелый ультра-либерализм, против которого он сейчас восстал. Т.е. восстал против самого себя. Вот лишь краткие вехи жизни Караганова:

- В 1994-1995 - сопредседатель Комитета по экономическому развитию Комиссии «Большая Европа» (Комиссия Ширака).

- С 1995 - член Международного консультативного комитета (МКК) Совета по международным отношениям (Нью-Йорк). МКК возглавлял Д. Рокфеллер.

С 2004 - член Попечительского совета Общества Альфреда Херрхаузена при Дойче Банке. Член Международного института стратегических исследований (Лондон).

Втройне изумляет, что пламенных революционеров сейчас строят из себя старики (те самые госдеды). Караганову 71 год.

Революция дедов – это что-то новое в истории.

Хотя с другой стороны, это и пугает – когда они скоро начнут уходить в мир иной, то вполне могут жахнуть ядерными бомбами по всему миру со злости – «не можем вытерпеть, что когда мы умрём, кто-то на Земле будет продолжать жить и радоваться жизни».

Диляра Тасбулатова:

Список достижений политолога тов. Караганова занимает целую страницу (строчка на достижение). Он тебе и профессор, и доктор наук и кто только не. Семейка у него вся как на подбор. Папаша был председателем Союза кинематографистов, вроде по слухам ничего мужик, но когда-то отказался от отца (которого расстреляли). Мать была первой женой поэта Евг Долматовского, который тоже был слугой режима. Прочитала я про ихнюю династию - мда...

Советская номенклатура.

И вот вам результат.

Сергей Медведев:

А ведь начинал как записной западник, мальчик из номенклатурной московской семьи киношного начальника с квартирой в писательском доме на "Аэропорте", сотрудник вольнодумного по тем временам Института США и Канады и один из основателей Института Европы, где я подвизался в качество мнс-а и даже его аспиранта, хотя быстро понял, что он за человек, и ушел к другому научному руководителю, прекрасному Ю.А. Борко. Его звездными годами стали девяностые, когда он основал Совет по Внешней и оборонной политике, где заседали генералы и чиновники администрации, и метил в министры иностранных дел. Но уже тогда проявился его алкоголизм (из-за чего, например, он никогда не садился за руль, так как постоянно был подшофе), а когда мимолетная мечта о министерстве растаяла под тяжелым взглядом Е.М. Примакова, Караганов серьезно запил. На этом фоне и проходила его эволюция от просвещенного державника к оголтелому людоеду, оживленная несколькими известными алкогольными [провалами] на ассамблеях СВОП и канареечными галстуками и нагрудными платочками, эпатировавшими неуклюжий кремлевский дресс-код.

Так он и допился до ядерных ударов по Познани, словно соревнуясь с другим шутом-алкоголиком Д.А. Медведевым в кровожадности и комичности своих заявлений. Один мой знакомый недавно охарактеризовал Караганова как "удивительную смесь высокомерия и лизоблюдства". Я бы добавил к этому третью черту: в итоге тридцатилетней деградации под стенами Кремля, которую я наблюдал собственными глазами, он стал невыразимо жалок.

Александр Баунов:

Сергей Караганов не первый, кто грозит атомной бомбой. Его выступление отличается от аналогичных выступлений Медведева, Володина, военкоров и зет-поэтов предполагаемой аудиторией. Первые работают на народ, показывая, что готовы пойти с ним до конца (на практике это значит, прикончить его вместе с собой) и на начальника, которому они показывают примерно то же, что народу.

Другое дело Караганов и окрестности. Народ про них не знает и ловить народную популярность вступая в запоздалую конкуренцию ему вроде незачем. С другой стороны он не делает аппаратной карьеры в том же самом смысле, в котором разные чиновники, а в своем собственном он ее уже сделал.

Адресатом Караганова иллюзорно остается (и отчасти не иллюзорно является) Запад. Наверняка есть даже пара послов, которые встречаются с ним в Москве, чтобы замерить глубину. При этом вся его карьера выстроена на функционале собеседника Запада, сигнального матроса, который флажками показывает курс (не обязательно настоящий, кстати).

Сохранение функционала, карьеры, нужности требуют продолжения этой беседы с Западом, хотя бы флажками, если не за столом. Нынешнее махание флажками может даже казаться жертвой ради мира: пожертвовать репутацией, чтобы напугать врага, просигнализировав движение на таран. Хочется одновременно и вызывать новый карибский кризис, и разрулить его, и дальше вернуться с палубы за многоуважаемый стол в качестве антикризисного менеджера. Для этого надо донести, что кризис и впрямь карибский. Так желание посидеть за столом становится желанием убить старуху вместе с сестрой Лизаветой, а заодно всеми жителями парадной и черной лестниц.

Проблема запугивания заключается в том, что оно может не предотвращать, а приближать удар. Потому что угроза имеет свойство притягивать собственную реализацию ради избежания инфляции слов, как это и случилось осенью-зимой 2021-2022 года. И чем конкретнее и ультимативнее выражена угроза, тем больше.

Максим Трудолюбов:

Кто адресат послания Сергея Караганова о ядерной бомбе? Должен был бы быть Запад (сфера ответственности Караганова), но я не знаю, кто там еще воспринимает СК всерьез. Этот адресат Путин, как и у других, кто кричит о ядерном оружии - Медведев, Володин, Соловьев. Представьте сколько такого каждый день слушает и читает Путин - нажми кнопку, нажми кнопку.

Отличие именно этого текста в том, что Караганов говорит языком пророка. Он клянет 70-летнее благополучие, мир, гендерное равенство, гражданские права, свободы и технологическое развитие Запада. Каким-то образом все это - есть признаки «отчаянной ярости», из-за которой «группа стран» развязала «полномасштабную войну в подбрюшье ядерной сверхдержавы».

Караганов говорит, что изучение истории подвело его к выводу о том, что «Всевышний… вручил человечеству оружие Армагеддона и показал потерявшим страх перед адом, что он существует». Теперь этот страх утрачен - опять-таки потому что в мире слишком много благополучия, мира, гендерного равенства, гражданских прав, свобод и технологий. Россия должна этот страх восстановить, ударив ядерным оружием «по группе целей в ряде стран». Что бы это ни значило. И тем самым победить, а победителей не судят. То есть применить ядерное оружие, чтобы лишить мир благополучия и мира и чтобы не судили.

Караганов, по сути, приравнивает к Всевышнему нынешнее руководство РФ и дарует ему, руководству, право решать, когда применять оружие смерти. Причем в их сознании это магическая кнопка, нажатие которой сразу решает их проблемы, хотя некоторые из них понимают, что это не так.

Даже если на секунду представить, что нынешнее руководство России - это Бог, то оно ведь должно делать что-то помимо внушения страха. Что-то дать собственным гражданам и миру. А новозаветный Бог, которого эти теологи смерти вывели за скобки, вообще-то заменил страх любовью. Чем эта обожествленная страна Россия обеспечивает свою избранность, помимо злобы ее руководства на весь мир и его благополучие?

У Караганова от теологии только язык, еще и не слишком грамотный. Что и понятно - советская школа. Этот текст как раз и есть поток отчаянной ярости. Гнев старых мужчин, которых никто не уважает и не боится. Это еще одно, стотысячное саморазоблачение. Не думаю, что они сошли с ума, хотя если у кого-то есть проблема с алкоголем, то как раз у Караганова. Но алкоголь просто усиливает уже имеющиеся деструктивные эмоции. Это ярость, вызванная осознанием бессилия и огромного количества собственных ошибок, которые они в целом признают.

Это не значит, что они не опасны - опасны для Украины и для самой России

Михаил Эдельштейн:

В новом (совершенно безумном) тексте Сергея Караганова, воспевающего с интонациями и лексикой религиозного фанатика-проповедника превентивный ядерный удар, мне кажется заслуживающим внимания следующее место: "Противник должен знать, что мы готовы нанести упреждающий удар возмездия за все его нынешние и прошлые агрессии, чтобы предотвратить сползание к глобальной термоядерной войне".

Про конструкцию "ядерный удар для предотвращения ядерной войны" умолчим из сострадания. Филолог во мне требует отметить, что "упреждающий удар возмездия" - это некоторым образом оксюморон. Вот, отметил. Но интереснее все же другое.

"Ядерный удар возмездия за прошлые агрессии" - это же совершенно логичный вывод из понимания истории как полянки для очесывания своих обид. Финальная точка в той трактовке настоящего как бесконечно длящегося прошедшего, которое стало сутью путинской инструментализации истории. Процесс манипуляции исторической памятью дошел до естественного завершения - вот так в пределе выглядит вся религия 9 мая и прочее из этого супового набора.

Ну и отдельно об очевидном. Нет больше никакой разницы между "системными" зэтовцами и "радикалами", Карагановым и Дугиным, "Россией в глобальной политике" и "Царьградом". "Стоящие в саду животные вновь и вновь переводили глаза со свиней на людей и с людей на свиней и снова со свиней на людей, но не могли сказать определенно, где люди, а где – свиньи".

Илья Будрайтскис:

Если честно, у меня статья Караганова вызвала сильную тревогу. Конечно, я согласен с тем, что это часть путинской стратегии глобального шантажа, и сам ее автор человек странный, но в этом тексте он делает два важных переопределения, мимо которых нельзя пройти: 1) В ядерной войне МОЖНО победить, поэтому, собственно, России и стоит попробовать 2) Использование ядерного оружия НЕ ЯВЛЯЕТСЯ вызовом для всего человечества. В мире ведь много полюсов, и вопрос с какого посмотреть - что для американца вызов, то русскому хорошо, а китайцу все равно.

Это очень серьезная подмена самих основ дискуссии о ядерном оружии последних десятилетий, и если она уже происходит на уровне риторики, если у Караганова вообще хватило духу все это сформулировать, то это прямо красный звонок.

Иван Преображенский:

И тут вопрос в том, это он самостоятельный бред генерит, работает в рамках традиционного того самого запугивания цивилизованного мира или путается угадать направление мыслей Владимира Путина.

Если верно последнее, значит, смертельно боящийся ответного удара Путин все больше верит в то, что и применение ядерного оружия для него пройдет без серьезных последствий. Он размещает ядерное оружие в Беларуси официально, взорвал Каховскую ГЭС, а Запад на это реагирует лишь риторически. Значит, может сделать вывод верховный российский гопник, и тактический ядерный заряд НАТО проглотит. Ну а Караганов любезно нас информирует об этом направлении мыслей Путина.

Артур Соломонов:

Помните, как начиная с 2014 года на рос-тв начали бесперебойно говорить, что в Украине нацисты, фашисты, нелюди, и хорошо бы все это уничтожить?

Трещали об этом 8 лет, и этим трещоткам есть что ответить на вопрос - где они были восемь лет. Они говорили о ближайшем будущем, но в таком идиотским, таком клоунском варианте, что мало кто в это верил.

Сейчас, в заявлениях государственных деятелей рф, изо всех СМИ, на разные лады говорят о необходимости применения ядерного оружия. Говорят, словно соревнуясь за приз в соревнованиях "Тупой, ещё тупее".

Но, может, на этот раз не стоит обманываться формой?

Власти РФ открыто и упорно объявляют себя угрозой планете.

Если так называемое "мировое сообщество" снова воспримет эти сигналы как не заслуживающие внимания, то, видимо, как поется в советской песне - "значит, нам туда дорога".