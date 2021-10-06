Криминальный авторитет Аслан Гагиев, которого судят в Ростове-на-Дону по обвинению в убийствах, создании ОПГ и торговле оружием, признался на суде в убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева в 2008 году. Он заявил, что заказчиком преступления является депутат Госдумы России Зураб Макиев, сообщает Кавказ.Реалии.

"Я признаюсь в убийстве вице-премьера Северной Осетии – Алании Пагиева. Я признаюсь в этом. И заказчик этого убийства – депутат Госдумы Макиев Зураб Гайозович и подельник его, премьер-министр и сенатор, но против них ничего плохого не имею. Это их жизнь, а это – ублюдок. Поэтому и объясняю, что он заказчик этого убийства, и сделано это ради него и по его просьбе", – заявил в суде Аслан Гагиев.

По словам подсудимого, он сообщал об этом Следственному комитету и Генеральной прокуратуре, однако ведомства никак не отреагировали на эту информацию.

Сторона обвинения полагает, что Гагиев лично давал указания убить заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева, предпринимателей Таймура Кадзаева, Владимира Лалиева и Алана Торчинова, а также его брата Тамерлана. Тамерлан Торчинов был ранен на похоронах брата, пострадал также один из его родственников, в ходе нападения погибли Аслан Торчинов и Албег Плаев.

По данным следствия, банда Гагиева также организовала убийства нескольких высокопоставленных чиновников Северной Осетии, в частности, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марка Мецаева и начальника первого отдела уголовного розыска МВД Виталия Чельдиева.