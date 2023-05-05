Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Криптобиржу Binance подозревают в помощи россиянам обходить санкции

Министерство юстиции США начало расследование в отношении крупнейшей в мире криптобиржи Binance по подозрению в помощи россиянам обходить санкции, связанные с вторжением России в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, отдел национальной безопасности Минюста проверяет, не нарушала ли криптобиржа или её должностные лица ограничения в отношении России. Binance опубликовала заявление, в котором представители компании заявили, что биржа полностью соблюдает все американские и международные санкции.

Ранее Binance подозревали в пособничестве отмыванию денег, торговле незарегистрированными ценными бумагами и в том, что криптобиржа позволяет обходить санкции против Ирана.

  • После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Binance ввела лимит на предельную стоимость активов на криптокошельках российских граждан. Он составил десяти тысяч евро. В апреле 2023 года эти ограничения были сняты, а также вернулась поддержка карт российских банков.
  • В апреле 2022 года Binance заявила, что заблокировала счета родственников российских политиков, в том числе падчерицы главы МИД Сергея Лаврова и дочери пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. При этом вскоре после вторжения России в Украину криптобиржа отвергала опасения, что криптовалюта будет использоваться для обхода санкций.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG