Криптобиржу Binance подозревают в помощи россиянам обходить санкции

Министерство юстиции США начало расследование в отношении крупнейшей в мире криптобиржи Binance по подозрению в помощи россиянам обходить санкции, связанные с вторжением России в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, отдел национальной безопасности Минюста проверяет, не нарушала ли криптобиржа или её должностные лица ограничения в отношении России. Binance опубликовала заявление, в котором представители компании заявили, что биржа полностью соблюдает все американские и международные санкции.

Ранее Binance подозревали в пособничестве отмыванию денег, торговле незарегистрированными ценными бумагами и в том, что криптобиржа позволяет обходить санкции против Ирана.