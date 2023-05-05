Криптобиржу Binance подозревают в помощи россиянам обходить санкции

Министерство юстиции США начало расследование в отношении крупнейшей в мире криптобиржи Binance по подозрению в помощи россиянам обходить санкции, связанные с вторжением России в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, отдел национальной безопасности Минюста проверяет, не нарушала ли криптобиржа или её должностные лица ограничения в отношении России. Binance опубликовала заявление, в котором представители компании заявили, что биржа полностью соблюдает все американские и международные санкции.
Ранее Binance подозревали в пособничестве отмыванию денег, торговле незарегистрированными ценными бумагами и в том, что криптобиржа позволяет обходить санкции против Ирана.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Binance ввела лимит на предельную стоимость активов на криптокошельках российских граждан. Он составил десяти тысяч евро. В апреле 2023 года эти ограничения были сняты, а также вернулась поддержка карт российских банков.
- В апреле 2022 года Binance заявила, что заблокировала счета родственников российских политиков, в том числе падчерицы главы МИД Сергея Лаврова и дочери пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. При этом вскоре после вторжения России в Украину криптобиржа отвергала опасения, что криптовалюта будет использоваться для обхода санкций.
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