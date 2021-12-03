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Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 800 голов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, который смог забить 800 голов в официальных матчах. Он поставил рекорд в игре против лондонского "Арсенала" в ночь на 3 декабря по московскому времени.

Его результат уже на 36 голов больше, чем у бразильца Пеле, который забил 765 голов. На третьем месте — полузащитник парижского ПСЖ Лионель Месси с 754 голами.

Новый Роналду — лучший бомбардир в истории сборных, в истории чемпионатов Европы, главного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов, 450 голов он забил за мадридский "Реал", 130 — за "Манчестер Юнайтед", 115 — за сборную Португалии, 101 за туринский "Ювентус" и пять — за лиссабонский "Спортинг".

В своём инстаграме спортсмен прокомментировал это так: "мыслями я уже в следующей игре, нет времени праздновать".

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