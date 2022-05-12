"Кровавое бабло". Соцсети о музыкальном марафоне "Zа Россию"

Русская служба Би-би-си смогла узнать, сколько государство потратило на музыкальный марафон "Za Россию".

Ответ: много, почти сто миллионов рублей. При этом больше одной десятой всех гонораров досталось рок-группе "СерьГа", сыгравшей целых семь концертов, а самым дорогим оказалось выступление группы "Uma2rman" в Барнауле, за него заплатили больше четырёх миллионов.

Алексей Остудин:

Есть ощущение, что по целому ряду артистов суммы гонораров явно «выше рынка».

Миша Козырев:

Галанин, Буба, Чёрт и Скляр неплохо пополнили кошельки.

Рустем Адагамов:

Больше всех кровавого бабла накосил Сергей Галанин

Екатерина Патюлина:

Мои личные разочарования – Дайнеко и УмаТурман.

Артём Рондарев:

Прочитал список артистов, выступивших на патриотических марафонах. Ну там Галанин, Скляр, Бобунец. Расценки тоже, если не фейк.

Все чаще в последнее время вспоминается старый неприличный анекдот про то, что «я вас, [шлюх], на этот корабль пять лет собирал».

Кристина Астафурова:

Благодаря Би-би-си узнала, что Сергей Галанин, Ва-банкъ и бездарная группа «УмаТурман» не просто существуют, но и берут за свои выступления миллионные гонорары.

Кому нужны ещё эти люди в 2022 году и почему они до сих пор не на свалке истории?

Андрей Апостолов:

Больше всех потрудился, как оказалось, Сергей Галанин

И я вспомнил, что его песня «Страна чудес» была главной в репертуаре колыбельных, которые я пел перед сном старшему сыну, когда он был маленький

Просто её больше всего любил и чаще всего просил Илья

«Старый клён» ещё, но «Страну чудес» чаще

Вспомнил, что там такие слова:

«И у нас была война

Да победила тишина

Звери, птицы, пряный лес

Травы в поле до небес

Ты к нам с горюшком не лезь»

А в конце песни Сергей Галанин фирменным хриплым шёпотом несколько раз повторял фразу «Ты слышишь… кончилась война»

А в другой своей песне, самой известной, которую я лет в 8 записал на аудиокассету и потом до одури слушал в деревне (вместе с «Кончится лето» и «Ты отказала мне два раза»), Сергей Галанин пел: «А что нам снится - что кончилась война»…

Важный, в общем, мотив в творчестве рок-исполнителя Сергея Галанина, самого активного участника концертного марафона «Zа Россию»

Поистине «Страна чудес»…

Кирилл Шулика:

Сергей Лазарев собрался поучаствовать в в патриотическом марафоне "Za Россию". Там хорошие деньги, дураков нет отказываться. Один Сергей Галанин заработал 10,5 миллионов рублей.

Однако Лазарев в Липецке так и не выступил. Его заменили на Николая Баскова, вспомнив миротворческий пост 24 февраля.

Не дали переобуться... Так хотел, но остался босиком.

Впрочем, кому-то удалось и переобуться. Об этом вспоминают, когда обсуждают участие не музыкантов, а поэтов – да, они там тоже были!

Олег Лекманов:

Грустное наблюдение: в самые первые дни войны некоторые даже самые пылкие нелюбители «либерастов» как будто чуть-чуть опомнились и написали стихи или посты, полные ужаса или по крайней мере – печали по поводу вторжения России в Украину. Но: ни один из них не удержался в этой точке ужаса или печали, абсолютно всех откачнуло к фашистскому – «победим врага» или к полуфашистскому – «всё сложно». То есть, шок это, конечно, по-нашему, но потом всё, увы, возвращается в привычную колею.

Решил написать об этом именно сегодня, уже почти без удивления увидев имя одной из поэтесс, отозвавшихся на начало войны горькими стихами в списке обеспеченных нехилыми гонорарами участников Z-концерта.

Дмитрий Кузьмин:

Ну вот, кому война, а кому и мать родна: БиБиСи любезно сообщает нам, что за выступления в поддержку вооружённого вторжения поэты Караулов и Ватутина получили по полмиллиона рублей. Поменьше, конечно, чем певцы ртом, но тоже на дороге не валяется. А ведь стихи сочиняли такие жалобные.

Инна Кулишова:

Сколько zaрабатывают рус.поэты на патриотизме. К любящим-их-поэзию-общим-френдам...



(Блажен муже иже не иде на совет нечестивых)

Лада Миллер:

Среди поэтов, выступивших Za фашиzм на патриотическом марафоне, у меня оказалось много общих фб друзей.

Печаль.

Заплатили им правда гораздо меньше, чем, например, газманову. Или анне семенович.

Но это не утешает.

Очень хочется понять – за что выступаете, братцы?

Раз мало заплатили – может быть, за идею?

Может быть, вы свято верите в то, что мы рождаемся на свет только для того, чтобы снова и снова убивать своих братьев?

Или вы искренне любите своего правителя и действительно верите – не знаю уж во что, потому что правитель ничего такого вам не обещал, не обещает, и не собирается обещать.

Ну, кроме ядерного рая.

Но такого нет на свете.

А в обычный рай убийц и их пособников не принимают.

Или вы на самом деле боитесь американцев и НАТО, и считаете войну освободительной?

Освободительной от чести и совести.

От добра и братства.

Кто-то может мне внятно объяснить Zа что выступают эти горе-поэты?

Ксения Туркова:

Мне тут написали, что карьера моя в России не удалась, поэтому я сбежала в Америку (через Украину) предавать Родину. Конечно, не удалась, ведь я могла бы не только рассказывать про ядерный пепел на каком-нибудь госканале, но и, как упомянутые тут "поэтессы", писать и читать патриотические стишата за 600 тысяч рублей! (что намного больше моей месячной зарплаты, кстати)

Игорь Караулов:

Сегодня литературные бандеровцы разносят по сети инфу о том, что я за гастроли по Сибири якобы получил полмиллиона. Мой ТГ-канал, который они пристально отслеживают в поисках материала для будущей Гааги, они на этот раз проигнорировали, поэтому поясняю и здесь. Гонорар у меня был, но на порядок меньше. Вы за такую сумму на три недели из дома не уедете. И я бы не уехал, если бы не безработица. Ну, а так - скорее мир посмотрел и людей повидал, чем заработал что-то. Так что и завистникам, и негодующим просьба успокоиться.

Валерий Шубинский:

Удивительно, что никто не заметил самое смешное в «деле Караулова-Ватутиной». Там у каждого поэта своя ставка. Так вот, ставка К. и В. ниже, чем у двух графоманок со Стихов.ру. А что половину или две трети денег организаторы положили себе в карман, то тут ничего удивительного - почему с покупкой поэтов дело должно обстоять иначе, чем с покупкой украинских депутатов?

Господи, но насколько же надо не уважать себя, чтобы…