"Круг замкнулся". Рунет об аресте диссидента Александра Скобова

В Петербурге задержан по обвинению в содействии террористической деятельности публицист Александр Скобов. Комментаторы видят мрачную символику в том, что путинский режим борется с диссидентами ещё брежневских времён.

Андрей Захаров:

Скобов был последним фигурантом статьи "Антисоветская агитация". Помню, стоял с ним в регулярном антивоенном пикете в Петербурге в начале нулевых. Думал, он уехал из России.

Сергей Шелин:

Взяли Александра Скобова. Он всегда и по всем поводам говорит, что хочет. И при этом совершенно безобиден.

Илья Будрайтскис:

В 1976 году в Ленинграде была создана просуществовавшая затем два года группа, известная как «Левая оппозиция». Ее журнал «Перспектива» призывал к ликвидации репрессивной машины государства, немедленному добровольному двухстороннему разоружению и заключению прочного советско-китайского мирного договора.

В программной статье группы «Тезисы текущего момента» утверждалось, что советское «государство, которое в годы революции было только средством, стало… самоцелью», «советская идеология зашла в тупик, никакого отношения к марксизму она не имеет, а является его грубой фальсификацией».

Также в журнале «Перспективы» печатались отрывки из текстов Бакунина, Кропоткина, Троцкого, Маркузе и Кон-Бендита. Всего за 1978 год вышло 3 номера журнала. Лидеры группы, Аркадий Цурков и Александр Скобов планировали создать на основе контактов «Левой оппозиции» всесоюзную организацию под условным названием «Революционный коммунистический союз молодежи». Накануне конференции, ее участники, включая делегатов из Москвы и Горького, были арестованы. На демонстрацию в защиту арестованных у Казанского собора вышло более 200 школьников и студентов. Скобов был отправлен в психбольницу. В 1985-м его снова подвергли принудительному лечению, а в 1988-м чуть не посадили за «антисоветскую агитацию».

Вчера Александр Скобов - пожилой, почти ослепший человек - был задержан по статье «оправдание терроризма».

Андрей Волна:

В 1976 году, еще будучи студентом первого курса, впервые был задержан за участие в студенческом неформальном движении.

В 1978 году по приговору суда помещен в психиатрическую лечебницу.

В 80х годах еще несколько раз был принудительно госпитализирован.

От предложенной эмиграции отказался.

В 1988 году стал фигурантом последнего дела по статье «антисоветская пропаганда». В 1989 году дело прекращено из-за изменения формулировки статьи.

Осуждал войны в Чечне.

Занимался политической деятельностью.

Писал книги.

Преподавал.

Осудил оккупацию Крыма.

В 2016 году подвергся нападению. Был избит, нанесены ножевые ранения.

Выжил.

Осудил развязывание полномасштабной войны.

Вошел в Совет «Форума свободной России».

Поддерживал все формы сопротивления режиму.

От предложенной эмиграции (эвакуации из РФ) вновь отказался.

Знал о том, что готовится арест.

Съездил в Турцию. Попрощался с детьми. Вернулся.

22 марта этого года объявлен «иностранным агентом»

Задержан в Санкт-Петербурге поздним вечером 02 апреля.

Обвиняется в «оправдании терроризма».

Это если коротко.

Светлый человек.

Мученик…

Даниил Константинов:

Александр Скобов - старый, испытанный боец. В юности он был антисоветским диссидентом, сидел в тюрьме, подвергался карательной медицине.

После крушения СССР работал школьным учителем истории. Был автором собственного учебника истории - интереснейшего исследования, написанного с позиции не белых и не красных, а некой левой оппозиции коммунизму. Скобову были близки небольшевистские левые революционные движения, особенно эсеры и анархисты.

Скобов был членом Яблока (пока не вышел оттуда) и активным участником антивоенного движения во время чеченских войн. Позднее публиковался на Гранях, а в последние годы был активным участником Форума свободной России. Членом Совета Форума он является и сейчас.

Александр Скобов - непримиримый борец с путинским режимом, сознательно отказавшийся от эмиграции и решивший пойти на посадку. Ему сейчас будет очень тяжело, но я знаю, что он пройдет свой путь достойно. Чем бы ни закончился этот путь.

Димитрий Саввин:

Увы, сегодня путь честного и смелого человека в РФ выглядит именно так. Скобов сидел при коммунизме, а теперь вот сел при неосоветизме.

Круг замкнулся - в очередной раз.

Михаил Берг:

Последнее время я следил за Скобовым с мрачным чувством. Одаренный многообразно и близкий мне своими левыми убеждениями, он демонстрировал выбор, при котором бесстрашие подавляет все остальное. Я знаю, что это такое: это невыносимый страх страха. Поэтому он выбирал максимально болезненные выражения в критике власти, которой этот уровень давно не нужен. Он кричал, хотя власть уничтожает за шепот и просто открытый рот.

Казалось, что Скобова интересует уже не столько осознание происходящего, сколько возможность причинить власти максимальную или хоть какую боль, но ее беспощадность и равнодушие - это род анестезии.

Понятно, что людей с такой степенью отваги, самоубийственной и в вегетарианские времена, ничтожно мало всегда, а сейчас почти нет. Чувство самосохранения срабатывает на дальних рубежах, и в этом сложно кого-то упрекнуть.

Кажется, Скобов решил принести свою жизнь в жертву, чтобы хотя как-то ослабить власть, уверенную в безразличии к этим жертвами. Или считающую, что защищена и от них тоже.

Окажет ли подвиг Скобова то воздействие, о котором он думал и на которое надеется, я не знаю. Но то, что он вписал себя в русскую историю своей уникальной отвагой и нежеланием ее обуздать, это точно. И от этого еще более горько.

Александр Морозов:

Он оставался в России, он знал, что против него уже готовится дело, мы убеждали его уехать, но он решил прожить свою жизнь до конца, так как он считал для себя возможным, он съездил в Турцию повидаться с детьми, вернулся - и вот теперь они его взяли. Дважды его закрывали при коммунистах, в отношении путинизма он из тех, кто на самом раннем этапе понял, что это такое и чем это кончится, это - великий современник, он старше меня на два года. Ментально он наследует традиции эсеров, тех, для кого "тюрьма и воля" - это одно и тоже, нет никакой стенки, жизнь без шва, везде "народная жизнь". В 2014 году он пережил уличное нападение, ранение, кроме того, он почти слеп. Сажают его исключительно за участие в деятельности Форума свободной России. Не знаю, увидит ли он тот день, когда Путин будет висеть вниз головой, как Муссолини, но если - да, то это будет - справедливо.

Алина Витухновская:

Очень жаль.



Я понимаю, что каждый в своем праве, но такого поворота событий нельзя было допускать. Надо было остановить человека и убедить ограничиться административкой. Не надо насыщать систему жертвами. Ей это нравится.

Александр Панченко:

Понятно, что в голове Путина и его слуг что-то совсем не то. Но допустим, что их накрыли ксенофобия, имперские фантазии, какие-то националистические психозы, комплексы неполноценности и т. д. Но как им не стыдно воевать с пожилыми людьми? Зачем отправлять в тюрьму Олега Орлова или Александра Скобова? Это все вопросы, на которые сейчас вряд ли можно ответить. Но я очень надеюсь, что мы запомним и найдем всех, кто это делал. Нас гораздо больше, чем думают эти злобные недоумки.