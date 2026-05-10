Круизный лайнер со вспышкой хантавируса прибыл на Тенерифе

Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл на испанский остров Тенерифе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и власти Испании заявили, что ни у кого на борту судна в настоящее время не наблюдается симптомов вируса.

Корабль не будет швартоваться, а останется на якоре в районе порта Гранадилья – людей доставят на берег на небольших лодках. Как отмечает AP, их снимут с судна только тогда, когда будут готовы эвакуационные рейсы, чтобы доставить пассажиров лайнера в их страны. На борту корабля находятся почти 150 человек из 23 стран.

Ранее на Тенерифе прилетел глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, чтобы "проконтролировать безопасную высадку пассажиров, членов экипажа и экспертов в области здравоохранения". Он также обратился в соцсетях к жителям Тенерифе и заверил их, что "это не еще один COVID-19" и "текущий риск для общественного здоровья от хантавируса остается низким".

Судно MV Hondius отплыло из Аргентины около месяца назад, чтобы начать путешествие через Атлантику. По последним данным, на судне было выявлено восемь подтвержденных и предполагаемых случаев заражения хантавирусом, три человека скончались – супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии.

Ранее ВОЗ не исключила, что на борту MV Hondius могла произойти передача хантавируса от человека к человеку. Обычно этот вирус передается от грызунов, но 5 мая ВОЗ заявила, что в данном случае он мог распространиться вследствие "очень близких контактов" на борту круизного лайнера. Специалисты подчеркивают, что такая передача является редким явлением и риск для населения низок.