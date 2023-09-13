Круизный лайнер застрял во фьорде Гренландии – до него дни пути

Люксовый круизный лайнер с 206 пассажирами застрял во фьорде Гренландии. Корабль в безопасности, но спасательное судно будет добираться до него ещё несколько дней.
Лайнер сел на мель во время путешествия по гренландскому национальному парку Альпефьорд в понедельник. От парка до самого населённого города Гренландии Нуука – в нём живёт около двадцати тысяч человек – порядка 1400 километров.
Была надежда, что во вторник лайнеру поможет освободиться прилив, но он не смог его поднять. Австралийская фирма-оператор круиза заявила, что "непосредственной опасности" для самого судна, его пассажиров и окружающей среды нет.
Арктическое командование Дании продолжает связываться с ближайшими судами, чтобы выяснить, смогут ли они помочь в спасении застрявшего лайнера.
- Гренландия – крупнейший остров на Земле и автономная часть Дании – привлекает туристов своими суровыми пейзажами и ледяной шапкой, покрывающей большую часть острова.
- Ледники Гренландии тают. По состоянию на август 2023 года, масштабы таяния были значительнее только в 2012 году, который стал рекордным за всю историю наблюдений.
- Если все ледники Гренландии растают, уровень мирового океана поднимется на семь метров. Ускорение таяния льдов вызвано глобальным потеплением, на масштабы которого влияет человеческая деятельность.
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