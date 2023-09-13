Круизный лайнер застрял во фьорде Гренландии – до него дни пути

Люксовый круизный лайнер с 206 пассажирами застрял во фьорде Гренландии. Корабль в безопасности, но спасательное судно будет добираться до него ещё несколько дней.

Лайнер сел на мель во время путешествия по гренландскому национальному парку Альпефьорд в понедельник. От парка до самого населённого города Гренландии Нуука – в нём живёт около двадцати тысяч человек – порядка 1400 километров.

Была надежда, что во вторник лайнеру поможет освободиться прилив, но он не смог его поднять. Австралийская фирма-оператор круиза заявила, что "непосредственной опасности" для самого судна, его пассажиров и окружающей среды нет.

Арктическое командование Дании продолжает связываться с ближайшими судами, чтобы выяснить, смогут ли они помочь в спасении застрявшего лайнера.