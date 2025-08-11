Крупнейшая в Западной Европе АЭС остановлена из-за медуз

В понедельник крупнейшая в Западной Европе атомная электростанция Gravelines на севере Франции была полностью остановлена после того, как "рой медуз" заблокировал насосы, используемые для охлаждения реакторов. Об этом сообщила энергетическая компания EDF.

Согласно заявлению EDF, автоматическая остановка четырёх энергоблоков не повлияла на безопасность объектов, персонала или окружающей среды. Причиной стали "массовое и непредсказуемое появление медуз в фильтровальных барабанах насосных станций".

Три энергоблока автоматически отключились поздно вечером в воскресенье, ещё один — рано утром в понедельник. Два других блока уже находились в плановом ремонте, поэтому после инцидента работа станции полностью приостановлена.

"Персонал станции мобилизован и проводит необходимую диагностику и работы для безопасного возобновления производства электроэнергии", — отметили в EDF.

АЭС Gravelines состоит из шести реакторов, каждый мощностью 900 мегаватт. Планируется, что к 2040 году на площадке будут введены в эксплуатацию два новых реактора поколения EPR мощностью по 1600 мегаватт.