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Крупнейший банк Казахстана перестал принимать карты "Мир"

Карты российской платежной системы "Мир" перестали принимать Народный банк Казахстана (Халык банк) и вьетнамский BIDV на фоне предупреждения министерства финансов США о готовности ввести санкции за поддержку использования российской платежной системы за пределами России. Об этом пишут "Известия".

В колл-центре Народного банка Казахстана изданию сообщили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы. Аналогичную информацию дали и во вьетнамском банке. При этом BIDV продолжает принимать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay.

19 сентября временно приостановили работу с российской платёжной системой "Мир" два турецких банка - крупнейший частный банк Турции Iş Bankası и DenizBank.

На прошлой неделе издание Financial Times сообщало, что США и ЕС оказывают давление на Турцию из-за её сотрудничества с российскими банками и, в частности, с российской платёжной системой "Мир", которая позволяла россиянам обходить введённые после начала войны в Украине санкции.

В Госдепартаменте США заявляли, что страна намерена бороться с уклонением от введенных против России санкций не только в Турции, но и в странах Кавказа и Центральной Азии. Ранее США ввели санкции против генерального директора Национальной системы платежных карт Владимира Комлева.

В Банке России подчеркнули, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир». При этом на сайте платежной системы больше не указаны страны, в которых принимают карты «Мир», обращает внимание газета «Известия». Ранее отмечалось, что с платежной системой сотрудничают банки Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Обсуждалось подключение к системе Ирана, Мьянмы, Нигерии, Бахрейна, Таиланда, Индии, Азербайджана, Китая, Египта.

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