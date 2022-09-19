Крупнейший банк Турции приостановил работу с картами "Мир" 

Крупнейший частный банк Турции Iş Bankası временно приостановил работу с российской платёжной системой "Мир", сообщает издание "Медуза" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Также с российскими картами "Мир" прекратил операции DenizBank - об этом пишет РИА "Новости".

Ряд СМИ отмечают, что в соцсетях появились сообщения об отказах принимать карту "Мир" в нескольких турецких отелях.

На данный момент с российской платежной системой "Мир" продолжают работать турецкие банки Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank и Halkbank.

На прошлой неделе американское издание Financial Times сообщало, что США и ЕС оказывают давление на Турцию из-за её сотрудничества с российскими банками и, в частности, с российской платёжной системой "Мир", которая позволяла россиянам обходить введённые после начала войны в Украине санкции.

В Госдепартаменте США заявляли, что страна намерена бороться с уклонением от введенных против России санкций не только в Турции, но и в странах Кавказа и Центральной Азии.