Крупнейший российский сайт с предложениями об аренде недвижимости ЦИАН запретил владельцам жилья размещать объявления, дискриминирующие аудиторию по гражданству, национальности, вероисповеданию и расе. В частности, в них больше нельзя указывать, что в качестве жильцов рассматриваются "только славяне". Правило действует с 1 декабря.
Владельцам объявлений, ограничивающих аудиторию по этим критериям, предложено до 1 февраля исправить их текст. В сообщении сайта говорится, что администрация рассчитывает, что её примеру последуют и другие участники рынка.
В новых правилах не указаны другие виды дискриминации, которым могут подвергнуться пользователи сервиса. В объявлениях по-прежнему не запрещено указывать предпочтительные или нежелательные пол, ориентацию и возраст потенциальных квартиросъёмщиков, состав их семьи и наличие домашних животных.
Ранее в ноябре запрет на дискриминацию пользователей ввело сообщество в фейсбуке для поиска жилья Flats for friends, в нём около 240 000 подписчиков. Его администратор Марфа Некрасова написала, что владельцам недвижимости, желающим воспользоваться сообществом, теперь требуется указывать, что квартиры подходят для домашних животных и в них "приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви".
Владельцам квартир и домов, которые не готовы к такому условию, предложено размещать свои сообщения платно. По состоянию на начало декабря многие объявления в сообществе продолжают выходить без этой приписки.
- В начале ноября ЦИАН разместился на Нью-Йоркской фондовой бирже с оценкой в 1,1 миллиарда долларов США. В проспекте размещения указано, что сервис считает себя одним из 10 самых популярных в мире сайтов о недвижимости. Так, в первом полугодии 2021 года на нём были размещены 2,1 миллиона объявлений, и его посещали 20,3 миллиона уникальных пользователей в месяц.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.