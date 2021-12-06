Крупнейший российский сайт с предложениями об аренде недвижимости ЦИАН запретил владельцам жилья размещать объявления, дискриминирующие аудиторию по гражданству, национальности, вероисповеданию и расе. В частности, в них больше нельзя указывать, что в качестве жильцов рассматриваются "только славяне". Правило действует с 1 декабря.

Владельцам объявлений, ограничивающих аудиторию по этим критериям, предложено до 1 февраля исправить их текст. В сообщении сайта говорится, что администрация рассчитывает, что её примеру последуют и другие участники рынка.

В новых правилах не указаны другие виды дискриминации, которым могут подвергнуться пользователи сервиса. В объявлениях по-прежнему не запрещено указывать предпочтительные или нежелательные пол, ориентацию и возраст потенциальных квартиросъёмщиков, состав их семьи и наличие домашних животных.

Ранее в ноябре запрет на дискриминацию пользователей ввело сообщество в фейсбуке для поиска жилья Flats for friends, в нём около 240 000 подписчиков. Его администратор Марфа Некрасова написала, что владельцам недвижимости, желающим воспользоваться сообществом, теперь требуется указывать, что квартиры подходят для домашних животных и в них "приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви".

Владельцам квартир и домов, которые не готовы к такому условию, предложено размещать свои сообщения платно. По состоянию на начало декабря многие объявления в сообществе продолжают выходить без этой приписки.