Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Крупнейший российский арендный сайт запретил сдавать квартиры "только славянам"

Крупнейший российский сайт с предложениями об аренде недвижимости ЦИАН запретил владельцам жилья размещать объявления, дискриминирующие аудиторию по гражданству, национальности, вероисповеданию и расе. В частности, в них больше нельзя указывать, что в качестве жильцов рассматриваются "только славяне". Правило действует с 1 декабря.

Владельцам объявлений, ограничивающих аудиторию по этим критериям, предложено до 1 февраля исправить их текст. В сообщении сайта говорится, что администрация рассчитывает, что её примеру последуют и другие участники рынка.

В новых правилах не указаны другие виды дискриминации, которым могут подвергнуться пользователи сервиса. В объявлениях по-прежнему не запрещено указывать предпочтительные или нежелательные пол, ориентацию и возраст потенциальных квартиросъёмщиков, состав их семьи и наличие домашних животных.

Ранее в ноябре запрет на дискриминацию пользователей ввело сообщество в фейсбуке для поиска жилья Flats for friends, в нём около 240 000 подписчиков. Его администратор Марфа Некрасова написала, что владельцам недвижимости, желающим воспользоваться сообществом, теперь требуется указывать, что квартиры подходят для домашних животных и в них "приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви".

Владельцам квартир и домов, которые не готовы к такому условию, предложено размещать свои сообщения платно. По состоянию на начало декабря многие объявления в сообществе продолжают выходить без этой приписки.

  • В начале ноября ЦИАН разместился на Нью-Йоркской фондовой бирже с оценкой в 1,1 миллиарда долларов США. В проспекте размещения указано, что сервис считает себя одним из 10 самых популярных в мире сайтов о недвижимости. Так, в первом полугодии 2021 года на нём были размещены 2,1 миллиона объявлений, и его посещали 20,3 миллиона уникальных пользователей в месяц.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG