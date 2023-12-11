Крупнейший в мире хостер уведомил клиентов из России о разрыве контрактов

Крупнейший в мире хостинг-провайдер GoDaddy уведомил клиентов из России о разрыве контрактов в течение трёх недель. Уведомления публикуют в сети владельцы сайтов, одно из них получено и корреспондентом Радио Свобода.

GoDaddy предоставляет клиентам процессорные мощности и хранилища для размещения интернет-сайтов в сети и регистрирует доменные имена. Компания размещает, по разным оценкам, от 15 до 19 процентов мировых веб-сайтов. В разосланном письме указано, что услуги клиентам, связанным с Россией, перестанут оказывать 31 декабря.

"По нашим данным, вы или контактное лицо, указанное в вашей учетной записи, можете находиться в Российской Федерации, — говорится в письме. — Если наши данные верны, ваша учетная запись (учетные записи) и/или затронутый продукт (продукты) будут прекращены с 31 декабря 2023 года".

"Ваш доступ ко всем данным и контенту, находящимся у нас, будет прекращен 31 декабря 2023 года, и мы не сможем предоставить вам резервные копии, — говорится в сообщении. — Вы не сможете получить доступ к своей учётной записи и/или затронутому продукту после прекращения их действия".

В письме не указано с чем связано принятое решение и какого количества клиентов оно коснётся. Радио Свобода отправило запрос провайдеру.