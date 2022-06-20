Крупнейшую европейскую выставку Documenta обвиняют в антисемитизме

Одну из главных мировых выставок современного искусства Documenta, открывшуюся 18 июня в городе Кассель в Германии, обвиняют в антисемитизме. Ранее нынешние кураторы Documenta выступали с антиизраильских позиций и призывали к полному бойкоту Израиля как в экономике, так и на культурной сцене.

В этом году в выставке не участвует ни один израильский художник. Зато представлено несколько картин, которые посчитали оскорбительными не только для израильтян, но и для евреев в целом.

Министр культуры Германии Клаудиа Рот заявила, что, по её мнению, некоторые произведения на выставке являются антисемитскими. С ней согласна и министр культуры федеральной земли Гессен, где проходит Documenta. Наиболее спорной стала картина "Вопрос финансирования" индонезийской группы художников Taring Padi: на ней в качестве представителей мирового капитализма изображены еврей с клыками вампира и в шляпе с эмблемой нацистстких войск СС, а также существо с головой свиньи со звездой Давида на груди и надписью "Моссад" на лбу.

Критике также подвергся проект палестинского художника Мохаммеда аль Наваджри "Герника Газа", в котором он приравнивает действия израильских войск в секторе Газа к уничтожению города Герника в Испании в 1937 году. Клаудиа Рот считает, что такое искусство "переходит границы".

Documenta - один из главных мировых форумов современного искусства и важнейшая выставка в Германии. Она проходит в немецком городе Кассель с 1955 года каждые 4-5 лет, и задумывалась как культурное лицо послевоенной Европы, порвавшей с нацизмом. В этом году Documenta открылась в пятнадцатый раз; на открытии присутствовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, федеральный министр культуры Клаудиа Рот и другие официальные лица. Команда кураторов, организовавшая Documenta этого года – это творческий коллектив Ruangrupa из Индонезии. Они развивают тему "глобального юга", поэтому среди представленных на выставке художников много азиатских и африканских авторов. Однако среди них нет ни одного художника из Израиля.

Ранее было известно, что члены Ruangrupa подписывали письма солидарности с движением BDS ("Бойкот, изоляция, санкции"), требующего полного отказа от любых связей с Израилем в политической, экономической и культурной сферах.

Министр культуры Гессена Ангела Дорн обратилась с просьбой о разъяснении к генеральному директору Documenta Сабине Шорман. Пока руководство Documenta не ответило.