Крупные компании в Норвегии объявили бойкот производителю Oreo и Milka

Представители американской компании Mondelez International, которая производит кондитерские изделия, встретится с представителями правительства Норвегии, чтобы защитить свой бизнес в стране. Ранее крупные скандинавские компании стали отказываться от продукции Mondelez из-за того, что корпорация не ушла с российского рынка. Об этом сообщает агентство Reuters.

Среди тех, кто объявил о прекращении продаж продукции Mondelez, – авиакомпании Scandinavian Airlines и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, судоходный оператор Fjord Line и Норвежская футбольная ассоциация. Как отмечает Reuters, у корпорации крупный бизнес в Швеции и Норвегии, где она через местные компании выпускает шоколад Freia и Marabou.

Министерство иностранных дел Норвегии заявило в понедельник, что планирует встретиться с представителями Mondelez и норвержских компаний, участвующих в бойкоте. При этом госсекретарь МИД Эрлинг Риместад добавил, что "компании и частные лица должны делать независимый выбор в отношении того, что покупать и с кем торговать".

Компании заявили, что они решили прекратить продажу продукции Mondelez из-за внесения корпорации в список международных спонсоров войны, который ведет Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины.

Mondelez заявила, что не продает продукцию российского производства в Норвегии, поддерживает "ограниченную" деятельность в России и осудила войну.