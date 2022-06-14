Шестой пакет санкций ЕС против России включает в себя, как известно, эмбарго на поставки нефти, правда, в неколько "урезанном" варианте. Нефть из России запрещено отныне вывозить танкерами, но три страны – Венгрия, Словакия и Чехия – продолжат импорт по нефтепроводу "Дружба". Болгария, для диверсификации своей энергетической стратегии, получила отсрочку до 2024 года. Остальные же страны Евросоюза обязались в течение шести месяцев отказаться от покупок российской нефти, а в течение восьми месяцев – и от покупки нефтепродуктов.

В официальных российских СМИ можно встретить рассуждения о том, что эмбарго не нанесет экономике России существенного вреда. Объяснялось это перспективами "разворота на Восток", то есть экспорта нефти в страны Азии.

Единственными существенными альтернативными рынками сбыта нефти для России являются Китай и Индия, причём обе эти страны согласны закупать нефть только с солидными скидками (от 35 до 40 долларов за баррель). Доставка в Китай будет осуществляться преимущественно танкерами, а в Индию только танкерами. Однако для перевозки нефти танкер необходимо зафрахтовать, а в последнее время это весьма затратно, поскольку теперь многие иностранные кампании не желают предоставлять России свой флот, и этих партнёров приходится "заманивать" более высокой платой. Во-вторых, для транспортировки нефти танкер нужно застраховать или перестраховать, цена зависит от протяженности маршрута (транспортного плеча). Основными пунктами отгрузки российской нефти являются российские порты на побережье Балтийского моря, путь оттуда до Индии или Китая неблизкий. ЕС и Великобритания согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, так что для страхования танкеров Москве придётся искать другие, не европейские, страховые компании.

Доля нефтегазовой отрасли в бюджете России, как считают эксперты, может достигать 60%

Транспортировка нефти в Китай сейчас осуществляется по нефтепроводу "Восточная Сибирь – Тихий океан", и хотя у него есть небольшое ответвление в провинцию Хэйлунцзян, основная часть топлива вначале поступает в порт Козьмино в Приморье, где опять же грузится на танкеры для доставки в Китай. Нефтепровод вышел на проектную мощность в 80 миллионов тонн в год ещё в 2019 году, и сколько-нибудь существенное увеличение объёмов выглядит малореалистичным. Это значит, что заметное наращивание экспорта нефти в Китай возможно лишь с использованием беломорских маршрутов, с включением в схему поставок нефтяного терминала в Архангельске.

На индийском рынке России придётся конкурировать со странами Ближнего Востока, в том числе с Саудовской Аравией, и долгосрочные перспективы такой конкуренции выглядят сомнительными. Даже если допустить, что Индия и Китай захотят закупать у России нефть в объемах, сопоставимых с экспортом нефти в Европу, то дисконт, фрахт и страховка будут "съедать" изрядную часть потенциальной прибыли.

По официальным данным, поступления в российский бюджет от нефтегазовой отрасли не превышают 35%, но эти цифры основываются только на трёх параметрах: налоге на добычу полезных ископаемых, вывозных пошлинах и акцизах на нефтяное сырье. В этой схеме не учитываются ни дивиденды от акций, ни налоговые поступления с прибыли компаний, занимающихся добычей или переработкой нефти, ни налоги с компаний, занятых в обслуживании нефтяной промышленности. Если принимать во внимание все эти поступления, то доля нефтегазовой отрасли в бюджете России, как считают эксперты, может достигать 60%. Сокращение экспорта повлияет не только на непосредственные прибыли, оно станет причиной остановки многих предприятий всей отрасли и, как следствие, роста безработицы.

"Газовое эмбарго" в ЕС пока не принято, и, вероятно, в ближайшее время ожидать его не стоит. Однако Европа сократила закупки российского газа, причем, как это ни странно, Россия в этом помогает, уже прекратив поставки, например, в Болгарию, Нидерланды и Финляндию. В России работают лишь два крупных завода по снижению газа, "Сахалин-2" и "Ямал-СПГ", суммарный объём их производства составляет 30,2 миллиона тонн в год, в то время как в Европу за 2021 год поставлено 145 миллионов тонн. "Сахалин-2" связан долгосрочным контрактом на поставки газа в Японию, "Ямал-СПГ" не является государственным предприятием – 50,1% его акций принадлежат компании НОВАТЭК, остальная часть акций находится в собственности иностранных компаний. Это практически исключает возможность получения государством прибыли с дивидендов. То есть здесь альтернативы не просматривается.

Экспорт газа в Индию, особенно в долгосрочной перспективе, выглядит маловероятным. Индия уже закупает СПГ у Катара и намеревается продолжать это делать. В январе 2022-го возобновились работы на газопроводе ТАПИ, ведущем в Индию из Туркменистана через Афганистан и Пакистан. Иран в марте этого года выступил с предложением о поставках в Индию нефти и газа, а Саудовская Аравия и Кувейт объявили о планах совместной разработки месторождения Эд-Дурра. Правда, против этого пока выступает Тегеран, но если эти страны смогут договориться, то в будущем России предстоит столкнуться на индийском газовом рынке с серьёзной конкуренцией.

Экспорт газа в Китай Россия осуществляет по газопроводу "Сила Сибири". И тут есть ряд нюансов: во-первых, этот проект ещё не вышел на проектную мощность, во-вторых, Китай получает газ с фиксированной скидкой. В постройку "Силы Сибири" были вложены такие средства, что окупится этот проект только через пару десятилетий, а до тех пор можно считать, что газ в Китай поставляется даром. Принимая решение о строительстве этого газопровода, в Кремле, по всей видимости, рассчитывали "задобрить" Китай, в расчёте на дальнейшую помощь из Пекина. Что же мы видим теперь? Китайские кампании уходят с российского рынка, в политическом плане Пекин занял нейтральную позицию и уж точно не намерен ради Москвы жертвовать своими связями с Европой и с США.

Антон Ожогин – блогер

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