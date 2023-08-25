Крым и Севастополь ночью атаковали беспилотники

Ночью 25 августа аннексированные Россией Крым и Севастополь были атакованы беспилотниками. Об этом сообщают местные телеграм-каналы и публикуют видео, на которых слышен звук пролетающих дронов.

В Минобороны России утверждают, что минувшей ночью над полуостровом были уничтожены 42 украинских беспилотника. Девять БПЛА были сбиты системами ПВО, 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, не достигнув цели, говорится в пресс-релизе ведомства.

Губернатор аннексированного Россией Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в районе мыса Херсонес ПВО уничтожила несколько беспилотников над морем.

Вчера утром группа украинских военных высадилась на территории аннексированного Крыма и провела "спецоперацию". Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов. 23 августа украинские военные сообщили о поражении одной из российских установок С-400, расположенных на мысе Тарханкут.

Минобороны России также заявило, что ночью в Калужской области была сбита украинская ракета из доработанного комплекса ПВО С-200. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Минобороны утверждает, что запуск ракеты был попыткой нанести удар по гражданским объектам. Некоторые телеграм-каналы пишут, что ракета была сбита в районе военного аэродрома Шайковка, где дислоцирован 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, который участвует в налётах на Украину.

Независимых подтверждений этой информации нет. По открытым данным, стандартная дальность стрельбы комплекса С-200 составляет до 250 километров. Модернизированные ракеты С-200 могут теоретически наносить удары по наземным целям на дальности до 600 километров, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Позднее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что системы ПВО работали в Малоярославецком и Жуковском районах. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, отметил он.

Предыдущей ночью над Калужской и Брянской областями сбили три беспилотника.

Из-за беспилотников над территорией России были закрыты аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Спустя полчаса аэропорты возобновили работу.