Крым вышел на третье место по числу дел о "дискредитации" армии

Аннексированный Россией Крым вошёл в тройку лидеров среди регионов по количеству возбуждённых административных дел о "дискредитации" российской армии, говорится в аналитическом материале издания "Вёрстка". Чаще по этой статье судили только в Москве и Санкт-Петербурге.

В Крыму, по подсчётам издания, с начала войны за дискредитацию оштрафованы не менее 377 человек. При этом десятки дел, согласно судебным документам, были заведены на граждан по доносам их знакомых.

Отмечается, что как минимум 22 заявления на обвиняемых был написаны за неосторожные частные разговоры. Авторами половины из доносов стали коллеги тех, кого в итоге привлекли к административной ответственности.

В четверг суд в Крыму вынес очередное решение в отношении местного жителя по статье о дискредитации российской армии. Сергея Соловьёва оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за неких фотографий в инстаграме.

В марте 2022 года в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий. За полтора года по этим статьям власти возбудили тысячи административных и сотни уголовных дел. Десятки граждан приговорены к длительным срокам заключения.

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