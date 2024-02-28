Крымчанина отправили в колонию за критику празднования Дня Победы

В аннексированном Крыму подконтрольный российским властям суд приговорил к двум с половиной годам колонии жителя Джанкоя Евгения Шведа, признав его виновным в реабилитации нацизма.

В материалах уголовного дела говорится, что Швед, "придерживаясь идеологии нацизма", опубликовал в соцсетях "сообщение, выражающее неуважение к празднованию Дня Победы" и "оскорбляющее память защитников Отечества". Кроме того, обвиняемый разместил "заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".

Издание "Медиазона" сообщает, что поводом для преследования Шведа стал его пост в телеграм-канале, опубликованный 9 мая прошлого года. В нём крымчанин назвал празднование Дня Победы "победобесием", а также написал, что Великую Отечественную войну развязал не только Гитлер, но и Сталин. Через месяц жителя Джанкоя арестовали.

Отмечается, что в суде дело Шведа рассматривалось в особом порядке, поскольку в итоге он признал вину.

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