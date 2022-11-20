Крымчанина приговорили к 3 годам колонии за поджог администрации 

В аннексированном Крыму суд приговорил к трём годам колонии жителя посёлка Пушкино Азиза Файзуллаева, признав его виновным в уничтожении чужого имущества общеопасным способом.

Согласно материалам уголовного дела, ночью 5 июня Файзуллаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с помощью двух коктейлей Молотова поджёг здание поселковой администрации, в результате чего в одной из комнат были повреждены системный блок, монитор и мышка от компьютера, стол, шкаф, стулья, а также постеры на стенах. Общая сумма ущерба, установленная следствием - 103 тысячи рублей.

Кроме того, зданию администрации после пожара якобы необходим серьёзный ремонт, который власти оценили в 500 тысяч рублей. В счёт этих денег у Файзуллаева арестовали автомобиль ВАЗ и мобильный телефон Iphone 8 Plus.

Отмечается, что сам подсудимый признал вину. На суде он объяснил свой поступок тем, что выпил вечером после работы, а когда вернулся домой - прочитал в телеграме новости о войне в Украине, повлиявшие на него негативно.