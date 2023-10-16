Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Крымская Колыма. "Ссылка" Тихона Шевкунова, "духовника Путина"

Информационный дайджест "Время Свободы", 16 октября

Embed
Время Свободы - Темы дня 16.10.2023
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:29 0:00
Скачать медиафайл

Ставит ли Израиль целью наземной операции своих войск в Газе оккупацию сектора;

Как скажутся итоги выборов в польский Сейм на оказании Польшей помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии;

Конституционный суд Грузии признал, что президент страны Саломе Зурабишвили нарушила конституцию, нанеся визиты в европейские страны без согласования с правительством;

Можно ли считать "ссылкой" перевод в Крым из Псковской епархии РПЦ митрополита Тихона (Шевкунова);

Умер композитор Геннадий Гладков.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG