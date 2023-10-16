Крымская Колыма. "Ссылка" Тихона Шевкунова, "духовника Путина"

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Как скажутся итоги выборов в польский Сейм на оказании Польшей помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии;
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Можно ли считать "ссылкой" перевод в Крым из Псковской епархии РПЦ митрополита Тихона (Шевкунова);
Умер композитор Геннадий Гладков.
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