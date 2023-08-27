Крымских татар, пришедших к суду поддержать близких, арестовали

В Симферополе в аннексированном Крыму российский суд назначил административные аресты длительностью от суток до недели двадцати двум крымским татарам. Все они были задержаны в пятницу, когда пришли к зданию суда поддержать своих близких, находящихся теперь в СИЗО по уголовному делу о деятельности религиозного движения "Хизб ут-Тахрир".
"Крымская солидарность" сообщает, что среди тех, на кого были составлены административные протоколы о нарушении общественного порядка в связи с организацией массового пребывания граждан у суда, есть несколько людей пожилого возраста - от 64 лет до 71 года.
- 25 августа суд в Симферополе избрал меру пресечения в виде содержания под стражей жителям Бахчисарайского района Крыма Руслану Асанову, Аметхану Умерову, Ремзи Ниметулаеву, Сейдамету Мустафаеву, Эльдару Якубову и Абдулмеджиту Сейтумерову. Их обвиняют в организации деятельности террористической организации и участии в ней.
- "Хизб ут-Тахрир" – международное религиозное движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира, включая Украину, но с 2003 года запрещено в России, где признано террористической организацией.
- После аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали массово преследовать на полуострове крымских татар. Уголовные дела против них часто заводят по статьям о терроризме только на основании найденной при обысках религиозной литературы. На данный момент под арестом и в длительном заключении находятся несколько сотен человек. Большинство из них признаны международными правозащитными организациями политическими заключёнными. Сами крымские татары считают, что их преследуют исключительно за несогласие с аннексией полуострова.
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