Крымских татар, пришедших к суду поддержать близких, арестовали

В Симферополе в аннексированном Крыму российский суд назначил административные аресты длительностью от суток до недели двадцати двум крымским татарам. Все они были задержаны в пятницу, когда пришли к зданию суда поддержать своих близких, находящихся теперь в СИЗО по уголовному делу о деятельности религиозного движения "Хизб ут-Тахрир".

"Крымская солидарность" сообщает, что среди тех, на кого были составлены административные протоколы о нарушении общественного порядка в связи с организацией массового пребывания граждан у суда, есть несколько людей пожилого возраста - от 64 лет до 71 года.