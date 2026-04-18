КСИР обстрелял в Ормузском проливе два торговых судна

Ормузский пролив
Ормузский пролив

По меньшей мере два торговых судна подверглись обстрелу при попытке пересечь Ормузский пролив, сообщают источники Reuters.

По данным Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), инцидент произошёл примерно в 37 километрах к северо-востоку от Омана. Капитан одного из танкеров заявил, что к судну приблизились два катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР), после чего открыли огонь. Экипаж не пострадал.

Тегеран ранее уведомил суда о повторном закрытии пролива. Ещё днём 17 апреля Иран объявлял о его открытии для коммерческого судоходства на время перемирия, но уже на следующий день заявили о восстановлении военного контроля из-за продолжающейся блокады иранских портов со стороны США.

Несмотря на это, к проливу направились несколько танкеров – часть из них остановилась у иранского острова Кешм, ожидая развития событий.

Главной угрозой судоходству в регионе остаётся так называемый "москитный флот" КСИР, отмечает The New York Times. По оценкам американских военных, регулярный флот Ирана серьёзно ослаблен, но малые катера и беспилотные средства продолжают действовать. Они используют тактику "ударил и скрылся", что особенно эффективно в узком проливе.

По оценкам аналитиков Wood Mackenzie и Kpler, которые приводит Reuters, за 50 дней конфликта с рынка "выпали" около 500 миллионов баррелей нефти и конденсата – крупнейший сбой в энергоснабжении в современной истории. Упущенная прибыль оценивается более чем в 50 миллиардов долларов.

Через Ормузский пролив проходит до 20% мировых поставок нефти, и даже после заявлений об открытии маршрута восстановление добычи и логистики, по разным оценкам, может занять месяцы и даже годы.

