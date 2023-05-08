Кто, кем и почему забыт. Андрей Остальский – о дне памяти

Назовите дату окончания Второй мировой войны для Британии! Стандартный ответ: 7 мая 1945 года, ведь именно тогда был подписан акт полной и безоговорочной капитуляции Германии в Реймсе. И на следующий день, 8 мая, во всех странах антигитлеровской коалиции, кроме СССР, уже проходили всенародные празднования победы. Но, строго говоря, на британской территории война закончилась позже, 10 мая, потому что только в тот день капитулировал оккупационный гарнизон на Нормандских островах Гернси, Джерси, Олдерни и Сарк. А до того нацисты вроде бы собирались продолжать упорное сопротивление, с опозданием согласившись подчиниться приказу Верховного командования вермахта сдаться. Это случилось лишь после того, как к Гернси подошел эсминец HMS Bulldog, но британцам и в голову не могло прийти праздновать день победы отдельно, позже своих главных союзников.

В 1940 году Гитлер надеялся, что эти острова в проливе Ла-Манш, захваченные в середине того же года, могут стать плацдармом для осуществления операции "Морской лев". Эта операция предполагала оккупацию всей британской территории, с разделением её на различные зоны. Немецкие армия и флот предприняли масштабную программу подготовки: полным ходом шло обучение войск, для вторжения были отобраны вооружение и техника, проводилась модификация транспортных судов, множество барж было собрано на французском побережье Ла-Манша. Однако Гитлер в качестве обязательного условия для проведения операции требовал обеспечения полного господства в воздухе. Между тем потери "Люфтваффе" в "Битве за Британию" оказались существенными, а добиться уничтожения королевских ВВС и системы ПВО нацистам так и не удалось. В сентябре того же года Гитлер отложил осуществление "Морского льва" на неопределенный срок, и в итоге план так и не был введен в действие.

Мы должны помнить не только о том, что было сделано с нами, но и о том, что мы сделали с другими…

Германия эту битву фактически проиграла, она стала первым крупным поражением нацистов во Второй мировой войне. Если бы "Морской лев" был осуществлен, то Гитлер смог бы подчинить своим военным нуждам немалый промышленный потенциал Британской империи. Есть даже мнение, что в этом случае США, возможно, и не решились бы вступать в войну, а Германии не пришлось бы воевать на два фронта. Япония же, наоборот, в свете такого развития событий могла бы предпочесть ударить для начала с востока по ослабленному СССР, прежде чем пытаться тягаться с Соединёнными Штатами. Без помощи союзников, без ленд-лиза, атакованный с двух сторон, СССР мог бы войну и проиграть.

Конечно, это так называемое сослагательное наклонение, которому многие историки отказывают в праве на существование. Однако в любом случае очевидно, что победа британцев в воздухе в немалой степени повлияла на исход военных действий в целом. Но вот прошло 80 с лишним лет, и о тех событиях вспоминают нечасто. Спросите представителей нового поколения, что им говорит фамилия Хемингуэй, и студенты гуманитарных направлений, скорее всего, вспомнят американского писателя, а далекие от литературы люди просто пожмут плечами. Только те, кто прямо или косвенно связан с вооруженными силами и их историей, вспомнят Джона Хемингуэя, 103-летнего ветерана Второй мировой войны. Единственного оставшегося теперь в живых участника той важнейшей воздушной битвы.

Важно понимать, что в британском общественном сознании Первая мировая война всё же оставила ещё более глубокий след, чем Вторая мировая. Хотя бы вот почему: за 1914–1918 годы погибло 880 тысяч британских военнослужащих, то есть 6 процентов всего взрослого мужского населения и 12,5 процента всех служивших в армии. Во Второй же мировой войне погибло почти в два с половиной раза меньше, 384 тысячи солдат, хотя при этом число погибших среди гражданского населения, в основном из-за немецких бомбардировок, оказалось неизмеримо выше, 70 тысяч по сравнению с двумя тысячами. Численность британской армии достигла пика в 4 миллиона солдат в 1918 году и составила "лишь" 2,9 миллиона в 1945 году. Ежегодно 8 мая у Кенотафа, обелиска в центре Лондона, воздвигнутого в память павших в двух мировых войнах, проходят специальная церемония и поминальная служба в присутствии членов королевской семьи. Все это совсем не похоже на то, как пышно отмечают каждую годовщину победы в Москве.

Легендарный дипломат и главный автор "теории сдерживания" Джордж Кеннан, в своё время преподававший в британском Оксфордском университете, весной 1945 года служил в американском посольстве в Москве. 8 мая он записал в своем дневнике: "Более чем через тридцать часов после подписания Германией акта о капитуляции в Москве не слышно было ни звука о том, что война закончилась... Для России мир, как и всё остальное, может наступить только по указу. И окончание военных действий должно определяться не истинным ходом событий, а решением Кремля". Ожидая официального объявления, Кеннан и его коллега приняли приглашение на праздничный концерт в Большом театре в тот вечер. Не разобрались, думали, что там уж обязательно о победе объявят. И были поражены тем, что мероприятие было посвящено Александру Попову, считающемуся в России изобретателем радио. А о конце войны – ни слова…

Кеннан в тот момент не знал всех деталей происходившего на фронтах. 7 мая 1945 года, в 2:41 утра по центральноевропейскому времени начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта Альфред Йодль подписал документ о капитуляции Германии. От имени союзников документ подписали американский генерал Уолтер Беделл Смит и советский генерал-майор Иван Суслопаров. Иосиф Сталин остался очень недоволен тем, как это случилось. Он хотел более грандиозной, более символической капитуляции нацистов, причем документ должен был быть подписан в Берлине, в главном центре гитлеровской власти и, что было для Кремля важнее всего, уже находившемся под полным советским контролем. Сталина вполне устраивало, что таким образом празднование победы в СССР стало отдельным от западных союзников мероприятием. У них, дескать, свой праздник, а у нас свой. И в пропаганде день 9 мая стал именоваться днем именно советской победы в Великой Отечественной войне, в которой союзники, по московской версии, если и играли какую-то роль, то второстепенную и маловажную. Тот факт, что реальное окончание войны замалчивалось в СССР на протяжении почти двух дней, вовсе не был случайностью, это фактически было начало холодной войны. Сегодня эта тенденция доведена до логического конца: всё чаще и почти на официальном уровне утверждается, что СССР воевал один против всего Запада.

По мнению Кеннана, Сталину и его наследникам нужен был враждебный мир, чтобы узаконить своё авторитарное правление. Сталин, писал позднее Кеннан в своей знаменитой "длинной телеграмме", "использовал марксизм-ленинизм как оправдание инстинктивного страха Советского Союза перед внешним миром, диктатуры, без которой он не знал, как править, жестокости, без которой он не мог обойтись, без жертв, которых он считал себя обязанным требовать". И кстати: Кеннан уже в качестве американского посла в Москве в 1952 году был изгнан из страны и объявлен персоной нон грата за то, что неосторожно сравнил свои ощущения от полнейшей изоляции и царившей вокруг дипмиссии враждебности с тем, что он испытывал после объявления нацистской Германией войны Соединенным Штатам.

В России много лет насаждается культ победы – это чуть ли не главная составляющая государственной идеологии и пропаганды морального превосходства. Что же касается Британии, то здесь куда спокойнее относятся к военным годовщинам, несмотря на всё ещё не зажившую рану, оставленную обеими мировыми войнами в общественном сознании. В этом году 8 мая объявлен здесь выходным днем. Но не подумайте, что это сделано, чтобы отпраздновать очередную официальную годовщину окончания Второй мировой войны. Правительство решило подарить гражданам лишний день отдыха в честь проходивших в субботу и воскресенье утомительных мероприятий коронации Карла III. Я не уверен, что многие британцы обязательно с ходу вспомнят, чем ещё так замечательны эти майские дни, и этом нет ничего такого уж ужасного и святотатственного. Это не значит, что война забыта. Настоящий, бурный, длившийся чуть ли не сутки напролет, совершенно всенародный праздник случился именно тогда, когда было объявлено о победе над нацизмом – 8 мая 1945 года. Но даже в тот день веселье не было совсем уж безоблачным и бездумным. Би-би-си в тот момент попыталась передать настроение не только Британии, но и всего мира. Как показывают недавно опубликованные архивы, единого настроения не было: радость и облегчение смешивались с усталостью, страхами, гневом.



А с тех пор это тем более не повод торжествовать и веселиться, но повод вспомнить погибших. Британский историк Кит Лоу отражает эти настроения, когда пишет: "Я думаю, что память о мировых войнах, настоящая память, очень важна. Она не может быть чем-то уютным. Наоборот, она должна быть чем-то неудобным, даже болезненным. Мы должны помнить не только о том, что было сделано с нами, но и о том, что мы сделали с другими… Это трудно, грязно и болезненно, но это бесконечно лучше, чем красивые мифы и сказки, которые мы предпочитаем рассказывать себе".

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



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