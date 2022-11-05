Кто опаснее для Путина: Эрдоган или Пригожин? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Явление миру Евгения Пригожина. Кого напоминает «повар Путина»: консильери при доне Корлеоне, Распутина при дворе Николая II или вышедшего из-под контроля загадочного американского полковника Курца, основавшего свою частную армию в джунглях Вьетнама. Не много ли чести основателю ЧВК «Вагнер», чьи подвиги исчисляются не добрыми делами, а количеством убитых его частной армией людей по обе стороны украинского фронта

• Москву возвращают в "зерновую сделку" после атаки на российские корабли в бухте Севастополя. Три дня шантажа Кремля не принесли результатов, Турция отказалась приостановить вывоз зерна по гуманитарному коридору из Украины. Как Эрдогану удалось переубедить Путина и не идти на конфликт с Анкарой?

• Владимир Путин объявил о завершении мобилизации, но россиянам продолжают приходить повестки. Почему президент России не подписывает указ о завершении мобилизации?

• В Израиле вновь возвращается к власти Биньямин "Биби" Нетаньяху. Каким для Украины и России будет будущий лидер Кнессета — «патриарх израильской политики» Нетаньяху. Стоит ли Киеву рассчитывать на военную помощь Иерусалима?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Андреем Колесниковым, военным экспертом Давидом Гендельманом, публицистом Марком Фейгиным и основателем проекта "Идите лесом" Григорием Свердлиным.