Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Грани времени

Кто опаснее для Путина: Эрдоган или Пригожин? | Грани времени с Мумином Шакировым

Кто опаснее для Путина: Эрдоган или Пригожин? | Грани времени с Мумином Шакировым
Embed
Кто опаснее для Путина: Эрдоган или Пригожин? | Грани времени с Мумином Шакировым

No media source currently available

0:00 0:54:00 0:00
Скачать медиафайл

• Явление миру Евгения Пригожина • Москву возвращают в "зерновую сделку" после атаки на российские корабли в бухте Севастополя • Владимир Путин объявил о завершении мобилизации, но россиянам продолжают приходить повестки • В Израиле вновь возвращается к власти Биньямин "Биби" Нетаньяху

• Явление миру Евгения Пригожина. Кого напоминает «повар Путина»: консильери при доне Корлеоне, Распутина при дворе Николая II или вышедшего из-под контроля загадочного американского полковника Курца, основавшего свою частную армию в джунглях Вьетнама. Не много ли чести основателю ЧВК «Вагнер», чьи подвиги исчисляются не добрыми делами, а количеством убитых его частной армией людей по обе стороны украинского фронта

• Москву возвращают в "зерновую сделку" после атаки на российские корабли в бухте Севастополя. Три дня шантажа Кремля не принесли результатов, Турция отказалась приостановить вывоз зерна по гуманитарному коридору из Украины. Как Эрдогану удалось переубедить Путина и не идти на конфликт с Анкарой?

• Владимир Путин объявил о завершении мобилизации, но россиянам продолжают приходить повестки. Почему президент России не подписывает указ о завершении мобилизации?

• В Израиле вновь возвращается к власти Биньямин "Биби" Нетаньяху. Каким для Украины и России будет будущий лидер Кнессета — «патриарх израильской политики» Нетаньяху. Стоит ли Киеву рассчитывать на военную помощь Иерусалима?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Андреем Колесниковым, военным экспертом Давидом Гендельманом, публицистом Марком Фейгиным и основателем проекта "Идите лесом" Григорием Свердлиным.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG