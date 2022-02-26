Кто остановит ядерный шантаж Путина? | Грани времени с Мумином Шакировым

Показать больше Свернуть

• Кто отберет у Путина брелок с ядерной кнопкой? Каковы далеко идущие его геополитические планы и где заканчиваются территориальные границы РФ? Почему запад не смог помешать вторжению российских войск в Украину?

• Москва бьет крылатыми ракетами по соседнему государству. Третий день войны: Киев, Харьков и другие населенные пункты отбиваются от наступающей российской армии. Каков расклад сил внутри путинского окружения и что может расколоть единство чиновников, поддержавших войну в Украине. Реакция мира на войну в центре Европы.

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Андреем Пионтковским, с украинским журналистом и общественным деятелем Матвеем Ганапольским, с редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым.