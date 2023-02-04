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Кто получит все богатства России после войны? | Грани времени с Мумином Шакировым

Кто получит все богатства России после войны? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Кто получит все богатства России после войны? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• В Россию с войны возвращаются демобилизованные «зеки» • Чем отличается «афганский синдром» от «украинского» • Путин ехал в Волгоград, а приехал в Сталинград • Русский шоу-бизнес на службе у Кремля • 5 февраля вступает в силу эмбарго на нефтепродукты из России • Что будет с российской экономикой

• В Россию с войны возвращаются демобилизованные «зеки», «помилованные» Кремлем. Что их ждет в мирной жизни и какую опасность они представляют для общества? Чем отличается «афганский синдром» от «украинского»?

• Путин ехал в Волгоград, а приехал в Сталинград. Президент России в очередной раз использовал памятную дату, связанную с победой Красной Армии над гитлеровской Германией для пропаганды вторжения России в Украину. Каково качество этого пиар-продукта с точки зрения обывателя?

• Русский шоу-бизнес на службе у Кремля. 17 миллионов Газманову на патриотические песни. Легко ли написать хит для сплочения нации с вождем?

• 5 февраля вступает в силу эмбарго на нефтепродукты из России. Путин издал указ – не продавать нефть странам, которые установили потолок цен на углеводороды. Что будет с российской экономикой?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом Сергеем Алексашенко, психологом Виктором Каганом, разведчиком, сержантом ВСУ Андреем «Бабаем» и музыкальным критиком Артемием Троицким.

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