Кто поручится за российского диктатора? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Путин в Казахстане. Почему кремлевский лидер не может выговорить имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева? Как Токаев отреагировал на плохую память московского гостя, исковеркавшего его отчество?

• Успехи ВСУ на Черном море: в Крыму потоплены два десантных катера и поврежден ракетный корабль «Аскольд». Кто ждет освободителей, а кто сбежит в Россию, если придет украинская армия?

• «Свидетельство расправы 7 октября» — 47-минутный документальный фильм о нападении радикальной группировки ХАМАС на Израиль: закрытые показы по всему миру. Удастся ли Нетаньяху и его кабинету выиграть информационную войну у врагов Иерусалима?

Итоги 45-й недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с политологом Аббасом Галлямовым, политиком Владимиром Миловым, главой Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник, украинским журналистом Владимиром Золкиным и израильско-латвийским историком Яковoм Фальковым.