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Кто поручится за российского диктатора? | Грани времени с Мумином Шакировым

Кто поручится за российского диктатора? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Кто поручится за российского диктатора? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

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Итоги 45-й недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с политологом Аббасом Галлямовым, политиком Владимиром Миловым, главой Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник, украинским журналистом Владимиром Золкиным и израильско-латвийским историком Яковoм Фальковым.

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