Кто "придумал" Украину? Ленин, Путин и украинская государственность

В январе в России отмечают столетие со дня смерти основателя советской империи Владимира Ленина. Российская политическая риторика использует лидера партии большевиков для создания нового его образа, отличного от мифа советских времен. Чаще всего имя Ленина звучит из уст сотрудников государственных СМИ, провластных публицистов и лидеров российского режима в связи с Украиной. Ленин фигурировал и в речи Владимира Путина, которая сегодня оценивается как объявление войны соседнему государству – и тоже в непосредственной связи с Украиной. "Сконструировал" ли большевистский лидер Украину, как это утверждает кремлевская пропаганда?

За два дня до того, как началось полномасштабное вторжение российских войск, Путин в своем выступлении 21 февраля 2022 года заявил, что советская Украина возникла "в результате большевистской политики", а украинское современное государство "можно с полным основанием назвать Украиной имени В.И. Ленина. Он ее автор и архитектор, есть документы. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину, это у них декоммунизация называется", – сказал тогда Путин. Это утверждение сегодня используется для создания нового мифа – о якобы искусственном, сконструированном государстве Украина, которое не является ничем иным, как частью России. И виновником этого положения назван вождь большевиков.

В реальности Ленин имел большее отношение к созданию российского государства, чем украинского. Украина возникла не потому, что Ленин этого хотел, а вопреки его желанию. Ленин понял, что для завоевания украинских территорий ему придется признать независимость украинского государства, сделать уступки в виде поддержки украинского языка и культуры, если большевики будут хотеть сохранить свой контроль над Украиной. Это понимание сформировалось после нескольких поражений, в том числе неудачной попытки большевиков взять под контроль Киев после провозглашения там в 1918 году Украинской народной республики.

Новое государство охватывало большую часть нынешних украинских территорий, включая Донбасс. Большевики вели с Украиной войну, частью которой было уничтожение населения Киева. Жертвами большевиков стали тысячи киевлян, в том числе православное духовенство: был убит и митрополит Владимир (Богоявленский), мощи которого находятся в пещерах Киево-Печерской лавры. Лидеры УНР после январского наступления большевиков на Киев в 1918 году смогли вернуться в столицу только после того, как заручились поддержкой немецких и австро-венгерских войск. Но поддержка это была недолгой: уже в апреле демократическая Центральная рада была с благословения австро-германского командования заменена авторитарным режимом гетмана Павла Скоропадского.

Однако после ухода немецких и австро-венгерских войск в конце 1918 года демократическая республика была восстановлена. Правда, в итоге ее существование оказалось недолгим: в 1920 году УНР была разгромлена в результате боев с целым рядом противников, навалившихся на Украину со всех сторон: большевиками, белогвардейцами, польскими и румынскими войсками.

Историк Георгий Касьянов, автор книги "Украина и соседи: историческая политика 1980–2000", объясняет, как формировались территории, впоследствии ставшие основой для появления независимой Украины после распада СССР.

– Соответствует ли утверждение "Ленин создал Украину" действительности? То есть что формирование украинского государства на тех территориях, на которых сегодня международно признана Украина, – заслуга Владимира Ленина?

К тому моменту, когда Ленин как бы создавал Украину, уже существовало несколько Украин

– Для начала стоит сказать, что уже к тому моменту, когда Ленин как бы, по словам Путина, создавал Украину, уже существовало по меньшей мере несколько Украин. До 1921 года была Украинская народная республика, два раза было государство Скоропадского. Так что существовали другие формы украинской государственности, к которым Ленин не имел никакого отношения. Более того, Ленин объявлял войну Центральной раде, выдвигал ультиматумы, и в поворотный момент ему пришлось признать Украину как государство: это был, в частности, момент подписания Брестского мира с Центральными державами. Тогда Россия де-факто признала и Украинскую народную республику. Это первое.

Второе – была война между большевистской Россией и Украиной как независимым государством.

И, наконец, третье – когда большевистская Россия признала Украину как самостоятельный субъект. Это случилось в 1921 году, когда Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика признала Украинскую Советскую Социалистическую Республику во время заключения Рижского мира с Польшей. Украинская ССР была одной из подписавших его сторон.

Наконец, в 1922 году был создан Советской Союз, и Украинская Советская Социалистическая Республика стала одной из участниц создания СССР. Ленин ко всему этому имел косвенное отношение.

Может быть, те, кто ведет все эти разговоры о том, что Ленин создал Украину, хотят сказать, что Украина – "ненастоящее" государство, поэтому его создали большевики, дали ей территории, которые мы сейчас отберем, и так далее. Это политическая подкладка, исторической основы у таких утверждений нет. Это отобранные отдельные факты и высказывания, которые должны подтвердить основной тезис о "неестественности" существования Украины. И вторая часть этого: раз Советский Союз распался, то и всё, что было признаваемо внутри Советского Союза, теперь не признаётся. Поэтому нынешняя война получает обоснование еще и в виде вот таких "исторических" аргументов.

– Вы не могли подробнее рассказать о Брестском мире, когда Россия признала Украинскую народную республику как независимое государство?

– Она непосредственно не признала, Россия отдельно подписала документ, и украинская Центральная рада подписала отдельный договор с немцами. Соответственно, по договору с Германией и Австро-Венгрией, вся территория Украины, над которой имела контроль Украинская народная республика, была занята немцами и австрийцами при согласии большевиков. То есть де-факто большевики этим признали суверенное право Украины подписывать какие-то договоры. Украина этот процесс не рассматривала как оккупацию, но немцы и австрийцы, а сегодня и современные историки называют это оккупацией.

– Какие территории в тот момент контролировал Киев?

– Была так называемая материковая Украина. То есть туда входил и Донбасс, и территории, которые были на западе по границе с Збручем, и нынешние Днепропетровская, Запорожская и так далее области – все южные области чуть ли не до Таганрога. Территория была большая. В нее не входил Крым и территории, которые тогда находились в составе Австро-Венгрии. С ноября 1918 года, когда начался распад Австро-Венгерской империи, эти территории перешли в состав Польши. Кстати, потом это окончательно зафиксировали по Рижскому договору.

– По Рижскому договору территория Украина изменилась – каким образом? Западные части современной Украины вошли в ее состав уже после того, как появилась Украинская ССР. И это тоже один из аргументов нового российского мифа о причастности к созданию современной Украины Ленина, так как он создал СССР и потом в состав Украины были включены нынешние западные области, которые ранее принадлежали Польше и Австро-Венгрии.

– Нет, никак не может это быть заслугой Ленина. "Заслуга" же Советского Союза в том, что он в 1939 году вторгся в Польшу и отобрал Западную Украину и часть Волыни – те территории, которые ранее по Рижскому договору отошли к Польше. Вот заслуга Советского Союза, как бы это парадоксально ни звучало. Украинские земли воссоединились в рамках агрессивной политики Сталина. Историческим фактом является то, что современная территория Украины с Крымом, Донбассом и так далее возникла в рамках Советского Союза. Это правда. Но при чем тут Ленин? Это к реальности имеет очень опосредованное отношение, когда берутся какие-то отдельные формулировки и на их основе выстраивается целая система.

А что касается территории Украины, то она периодически менялась. Например, какие-то территории Украины уже внутри Советского Союза отходили к РСФСР. А в 1954 году, наоборот, от РСФСР была передана и присоединена к Украине Крымская область – вполне легальным путем, в рамках того законодательства, которое существовало в Советском Союзе. С Беларусью то же самое: передача небольших территорий, так эти территориальные вопросы решались внутри Советского Союза. Но это все было в рамках совсем другой политической системы, которая к нынешней, к статус-кво, установившемуся после 1 декабря 1991 года, имеет только чисто историческое отношение. Есть простой способ в международных отношениях – признавать территории на момент образования независимых государств. И эти границы были признаны всеми государствами, в том числе Россией. А те украинские территории, которые когда-то отошли России, международным образом были признаны территорией Российской Федерации", – напоминает Георгий Касьянов.