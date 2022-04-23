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Кто саботирует военные планы Путина и Шойгу? | Грани времени с Мумином Шакировым

Кто саботирует военные планы Путина и Шойгу? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Кто саботирует военные планы Путина и Шойгу? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Морпехи «Азова» не хотят сдаваться в плен: каким будет дальнейший сценарий сражений на юго-востоке Украины? • Можно ли верить Минобороны России: чем история гибели крейсера «Москва» напоминает трагедию подводной лодки «Курск» • Экономика войны: как много граждан хранят накопления в валюте?

• Российские военные намерены захватить весь Донбасс и пробить сухопутный коридор до Приднестровья. Мариуполь практически полностью контролируется российскими военными. Последний очаг украинского сопротивления — завод «Азовсталь». Морпехи «Азова» не хотят сдаваться в плен. Каким будет дальнейший сценарий сражений на юго-востоке Украины?

• Минобороны России сообщило об одном погибшем на крейсере "Москва", ещё 27 считаются пропавшими без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы на черноморской берег. Можно ли верить официальным данным военного ведомства и чем история с гибелью «Москвы» напоминает трагедию с подводной лодкой «Курск» в Баренцевом море

• Экономика войны: с 18 апреля российские банки возобновили продажу валюты населению. Но не все и не всем. Ажиотажного спроса на доллары и евро в первые дни недели не наблюдалось. Как много граждан хранят накопления в валюте?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с аналитиком CIT (Conflict Intelligence Team) Кириллом Михайловым, юристом и общественным деятелем Марком Фейгиным и экономистом, профессором РЭШ Татьяной Михайловой

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