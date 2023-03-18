Кто сдаст Путина? Почему суд в Гааге выдал ордер на арест президента? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с директором правозащитной группы "Гражданин.Армия.Право" Сергеем Кривенко, российским дипломатом Борисом Бондаревым и профессором Школы управления и бизнеса Свободного Университета Борисом Аронштейном.