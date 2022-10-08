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Кто станет «козлом отпущения»: Путин или его генералы? | Грани времени с Мумином Шакировым

Кто станет «козлом отпущения»: Путин или его генералы? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Кто станет «козлом отпущения»: Путин или его генералы? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Кремль оправится после такого сокрушительного удара по символу «крымской весны»? • Во сколько обойдется семейному бюджету отправка новобранца на украинский фронт? • Что грозит большому российскому бизнесу, если Путин проиграет войну • «Путинская» алия и ее отличие от алии 90-х

• Взрыв и разрушение «Крымского моста». Война продолжается или она проиграна российской армией? Как скоро Кремль оправится после такого сокрушительного удара по символу «крымской весны»? На кого Путин повесит военные неудачи?

• Удастся ли министерству обороны РФ компенсировать большие потери личного состава «частичной» военной мобилизацией»? Во сколько обойдется семейному бюджету отправка новобранца на украинский фронт?

• Что грозит большому российскому бизнесу, если Путин проиграет войну: судебные процессы и национализация капиталов или частное предпринимательство вне политически разборок?

• «Путинская» алия и ее отличие от алии 90-х : от хорошего к лучшему. Как встречают в Израиле новых репатриантов, бегущих от «частичной военной мобилизации»? Почему Иерусалим не ссорится с Москвой из-за войны в Украине?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным обозревателем Иваном Яковиной, политологом Аббасом Галлямовым, предпринимателем и общественным деятелем Леонидом Невзлиным, психологом Леонидом Гозманом и женой политика Владимира Кара-Mурзы Евгенией Кара-Мурзой.

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