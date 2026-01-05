Куба сообщила о гибели 32 граждан во время операции США в Венесуэле

Правительство Кубы заявило, что 32 гражданина страны погибли во время операции США в Венесуэле. В Гаване объявлен двухдневный траур в память о погибших.

В заявлении говорится, что все погибшие были военнослужащими кубинских вооруженных сил и разведывательных служб. Другие подробности не приводятся.

"Верные своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, наши соотечественники с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою против нападавших, либо в результате бомбардировок объектов", – говорится в заявлении.

Как отмечает агентство Reuters, Куба учавствовала в обеспечении безопасности президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Неясно, сколько кубинцев охраняли Мадуро во время операции США и сколько могло погибнуть в других местах.

4 января газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что в ходе операции погибли по меньшей мере 40 человек, включая военнослужащих и мирных жителей.

В ночь на 3 января американские войска нанесли удары по военным объектам в столице Венесуэлы Каракасе и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Власти США не считают Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и обвиняют его и Флорес в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков. 5 января они должны впервые предстать перед федеральныйм судом в Нью-Йорке.



